Як п’ють каву у різних країнах світу

Кава є другим за популярністю напоєм у світі, що свідчить про його доступність у будь-якій частині світу. Тим не менш, крім класичних рецептів, є безліч унікальних традицій, що покладені в основу приготування й споживання кави.

Ефіопія

На одній з батьківщин кави, напій зведений до рангу божества. Тому споживання кави тут — це справжній ритуал, який займає щонайменше годину. Місцеві подають каву три рази поспіль, причому кожна подача має свою назву. Каву прийнято пити повільно, смакуючи кожен ковток. Наливають напій особливим чином: спочатку кладуть у чашку цукор і лише потім додають воду та каву. Якщо Ви в гостях, перш ніж зробити перший ковток, треба підняти чашку і сказати Lätenaččan, що означає «за ваше здоров’я».

Туреччина

Місцеві дуже люблять каву, що має назву Turk Kahvesi. Це смачний кавовий напій, виготовлений з дрібно подрібнених нефільтрованих кавових зерен і змішаний з цукром безпосередньо перед закипанням води — це робить його солодким. Якщо усе зробити правильно, зверху утворюється красива піна. Турецьку каву традиційно готують на гарячому піску у джезвах.

Коли кава вперше з’явилася в Османській імперії, вона вважалася наркотиком, тому довгий час була під забороною. Однак через величезну популярність було дозволено насолоджуватися напоєм.

Загалом нинішня культура кави багато в чому зобов’язана Туреччині: першу кав’ярню в Британії відкрили османські євреї в середині XVII століття, а турецький посол у Франції влаштовував розкішні вечірки для міської еліти, де подавали гостям каву в порцелянових глечиках на золотих або срібних блюдцях.

Саудівська Аравія

Арабська кава настільки вкорінена в близькосхідній культурі, що є найпопулярнішою формою кави, яку тут варять, і занесена до списку нематеріальної спадщини арабських держав, підтвердженого ЮНЕСКО.

Більшість арабських країн на Близькому Сході розробили різні методи приготування та приготування кави. Арабська кава гірка, і, як правило, тут не додають цукор. Зазвичай напій подають у фінджані — маленькій чашці, прикрашеній декоративним візерунком. Часто подача супроводжується спеціями, особливо кардамоном.

Данія

Можливо, через холодну скандинавську зиму споживання кави в Данії завжди було одним із найбільших у світі. Кава є настільки важливою частиною датської культури, що переповнені кафе можна знайти майже на кожному розі, особливо у великих містах.

Завдяки талановитому та згуртованому товариству барист Данія входить до десятки країн, де найбільше п’ють каву. Скандинавці обожнюють поєднання сиру, залитого гарячою міцною кавою.

Франція

Жити у Франції — значить пити каву постійно. До того ж французи люблять розтягувати задоволення, тому можуть прокидатися раніше, щоб насолодитися кавою сповна.

Зазвичай ранок починають з великої чашки кави з молоком, причому бажано, щоб у посудину вміщався круасан. Незважаючи на те, що макати круасан, печиво або щось ще в напій вважається поганим тоном, саме у Франції до цього правила ставляться поблажливо, особливо якщо йдеться не про мішленівський ресторан, а про просту кав’ярню.

Французи люблять пити каву на самоті і тримати чашку двома руками, ніби наситившись теплом напою. І найголовніше – поспішати нікуди не треба. Перерва на каву може бути нескінченно довгою, навіть якщо сама кава вже давно випита.

Італія

Тут день визначається кавовими ритуалами: капучино зі сніданком, макіато на полуденок, і еспресо після вечері. І, як і будь-яка культура, італійська кава має свої закони. Замовте лате, і ви отримаєте склянку молока. Попросіть каву з собою або замовте капучино після 11 ранку, ризикуйте зловити на собі косий погляд від бариста.

Кожен із 20 регіонів Італії може похвалитися своєю унікальною культурою кави. Еспресо Ви знайдете повсюди, але також тут є багато унікальних рецептів. У північній частині країни насолоджуйтеся напоями з анісетом (лікером), а на півдні Сицилії спробуйте каву в арабському стилі зі смаком гвоздики, кориці та какао.

Найбільш поширеними кавовими напоями в Італії крім еспресо є макіато, корето (з додаванням грапи або самбуки), американо та лунго.

Ірландія

Ірландська кава народилася бурхливої ​​зимової ночі на дикому західному узбережжі Ірландії в 1942 році. Тоді пасажирський літак через негоду довелося розвернути до Фойнса — одного з головних європейський аеропортів.

Шеф-кухар Джо Шерідан, почувши про швидке повернення літаків, приготував каву, змішану з коричневим цукром, віскі та вершками, щоб зігріти холодних і втомлених пасажирів.

Скуштувавши чудову суміш, один із пасажирів запитав: «Це бразильська кава?», на що Джо відповів: «Ні, це ірландська кава!» і так народився легендарний напій, який досі користується популярністю по всьому світу.

Куба

Традиційну кубинську каву варять в cafetera moka, еспресо-кавоварці італійського походження. Перші кілька крапель кави додають у чашку з цукром демерара (вид тростинного цукру) і енергійно збивають, поки суміш не стане світло-коричневою і не з’явиться густа еспума (піна). Після цього її викладають на каву. Завдяки такому способу приготування напій виходить набагато міцнішим, на відміну від класичних рецептів.

Також тут доволі поширені такі напої: колада — кубинська кава за вищезгаданим рецептом у великій кількості (від чотирьох до шести порцій); кортадіто — кава з великою кількістю парного молока.

Мексика

Café de olla — це традиційна мексиканська кава, підсолоджена пілончілло (необробленний тростинний цукор) та приправлена ​​корицею, гвоздикою та бадьяном. ЇЇ зазвичай варять в олла-де-барро (мексиканському глиняному горщику), що надає каві її унікальний земляний смак.

Ангеліна Міненок

(фото unsplash.com )