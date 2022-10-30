Топ містичних місць світу, які варто відвідати

Сьогодні вчені можуть пояснити майже все що відбувається на Землі. Але є такі місця, таємниці яких вони, певно, ніколи не розгадають. І ці місця хочеться відвідати, тому хочу вас познайомити з декількома із них.

Ліс Аокігахара в Японії

Цей ліс ще популярний під іншою назвою – Ліс самогубців. Це місце ще з давніх часів мало зловісну славу і вважається одним із найстрашніших місць на планеті. За статистикою, тут накладає на себе руки приблизно 100 осіб щорічно. Не можливо пояснити чому людей тягне сюди для зведення рахунків із життям. Але вчені пишуть, що біля підніжжя гори Фудзі, в лісі самогубців, не працює компас, тому що там одна із найсильніших магнітних аномалій, яка і має вплив на людський організм.

На околицях лісу заборонений продаж колючих, гострих предметів, мотузок, небезпечних медичних препаратів. Тому перед тим як пройтись лісом туристи проходять інструктаж. Також на більшості стежок встановлені відеокамери, щоб відслідковувати потенційних самогубць. На багатьох деревах розвішані «телефони довіри», щоб люди, які побачили підозрілу особу, могли зателефонувати і повідомити поліцію.

На початку 19 століття бідні японці, які не могли прокормити сім’ю, вивозили своїх дітей та людей похилого віку в ліс Аокігахару, який поглинав їх, як пилосос. Через шумову ізоляцію, відсутність будь-якої живності, похмуру погоду та дуже вологе повітря люди сходили з розуму. Навіть рівного дерева не можливо знайти, їхні стовбури виростають по кривій.

Перед самим входом на територію Аокігахара, висить табличка приблизного такого змісту: «Ваше життя є безцінним даром, який Ви отримали від батьків. Подумайте про свою сім’ю. Не страждайте на самоті, зателефонуйте нам за номером 22-0110 ».

Ліс самогубців у Японії займає 2 місце по кількості накладання на себе руки (на першому місці «Золоті ворота» у Каліфорнії).

Салем: американське місто відьом

У 1692 році в американському містечку Салем почався судовий процес проти відьом. Мисливство на них почали після того, як двоюрідними сестрами Ебігейл Вільямс та Бетті Періс «оволодів диявол»: у дівчат почались судоми, вони бились в конвульсіях і, відповідно до судових документів, намагались залізти в пічну трубу. Місцевий лікар одразу зробив висновок, що це все через темношкіру рабиню Титубу, яка проживала разом із дівчатами. Після цього сталась розправа із 200 відьмами. Хтось був засуджений до смертної кари, а хтось повісився ще в тюремній камері, не дочекавшись рішення суду.

Це, по праву, одне з найстаріших міст в США. У місті є пам’ятник відьмі, на службових автомобілях ви знайдете емблему з відьмою і навіть на дорожніх знаках дама на мітлі — не рідкість.

Тому, якщо захочете сюди приїхати, краще це зробити на Хелоувін, адже місцеві жителі спеціально культивують імідж чаклунського міста, щоб ви змогли відчути всю атмосферу відьомства.

Катакомби з відлунням органів

У місті Йіглава, яке розташоване у чеський Південній Моравії, є створені людиною катакомби.

Свідки кажуть, що в одному з коридорів рівно опівночі можна почути звуки органу. Там неодноразово зустрічали привидів, траплялися надприродні явища. Вчені спочатку відкидали всі ці містичні обставини, як антинаукові. Але згодом навіть вони були змушені звернути увагу на часті свідчення чогось неладного, що відбувається під землею.

У 1996 році до Йіглави прибула спеціальна археологічна експедиція. Вона зробила висновок, що місцеві катакомби приховують такі таємниці, які наука просто не може розгадати.

Вчені зафіксували, що в тому місці, про яке йдеться у легендах, справді чуються звуки органу. При цьому підземний хід знаходиться на глибині 10 метрів, біля нього немає жодного приміщення, в якому міг би розміститися цей музичний інструмент у принципі. Отже, мови про випадкові помилки і бути не може.

Очевидців обстежили психологи, і виявилось, що немає жодних ознак масової галюцинації. Але головною сенсацією, розказаною археологами, стало існування «сходів, що світяться». Її виявили в одному з маловідомих досі підземних ходів. Про те, що він взагалі є, не знали навіть старожили.

Проби матеріалу показали, що фосфору у ній немає. Свідки кажуть, що сходи, на перший погляд, нічим не виділяються. Однак згодом вона починає випромінювати містичне червонувато-оранжеве світло. Навіть якщо при цьому вимкнути ліхтар, то світло все одно залишиться, а його інтенсивність не зменшиться.

Тому вірити цим легендам, чи ні – це вибір кожного, але все ж краще побачити на власні очі.

Вікторія Коцюбинська