Таємниці Кракова: Які перлини міста доступні мандрівникам

Одне з найцікавіших місць для першої подорожі – місто Краків. Воно славиться величним Королівським замком на Вавелі, храмами ХІІІ століття та не лише. І це лише поверхня айсберга. Чим ще може порадувати Краків гостей, читайте далі.

Королівський замок на Вавелі

Розташований у центрі Кракова. Збудований за наказом польського короля Казимира ІІІ. Скаладається з комплексу споруд, які оточують головний двір. Композиція представляє всі архітектурні стилі періодів бароко, відродження та середньовіччя.

Сьогодні всередині замку працює музей із десятками відділів. У ньому є різноманітні гравюри та скульптури. Особливу цінність становлять італійські картини епохи ренесансу. Певні зали присвячені східному мистецтву. Є чимало зразків зброї теж.

Площа Ринок

Це найстаріша частина Кракова. Звідси у різні боки виходять 11 вулиць. Навколо площі можна побачити чимало історичних споруд: житлові будинки, храми тощо. Планування на площі Ринок не змінювали ще з 1257 року.

Чи не найвідомішою пам’яткою тут є Суконні ряди. Саме там продають місцеві сувеніри. Також на другому поверсі є «Галерея польського мистецтва ХІХ століття» – філія Національного музею Кракова.

Барбакан

Це історико-архітектурний пам’ятник у місті. Він є однією з пам’яток туристичного маршруту Королівська дорога, який прокладений через Старе місто. Збудований у 1498-1499 роках. Це сталося під час правління польського короля Яна І Ольбрахта. Він очікував нападу військ господаря Молдавського князівства Стефана Великого.

Барбакан мав захищати Флоріанські ворота. Він був з’єднаний із ними довгим мостовим переходом. На стінах перебували гурдиції – один із елементів верхніх ярусів середньовічних фортифікацій. Саме на них були стрільниці. Сьогодні краківський барбакан використовують лише для розміщення різних музейних виставок.

Санктуарій Божого милосердя

Це комплекс релігійних споруд Римсько-католицької церкви у Польщі. Він розташований у с. Лаґєвники на вулиці св. Фаустини. Є одним із найбільших центрів паломництва у країні. Присвячений поклонінню Божому Милосердю. Також це місце спочинку Святої Фаустини Ковальської, канонізованої у 2000 р.

Раніше на цьому місці був неоготичний комплекс монастирських споруд сестер Матері Божої Милосердя. Його заснували у другій половині ХІХ століття. У 1999-2002 рр. збудували сучасні споруди. Уся композиція виглядає як човен. Оглядова вежа має висоту 77 м. Одночасно базиліка може приймати близько 5000 осіб.

Краківський зоопарк

Розташований на території Вольського лісу. Бере свій початок ще з середніх віків. Тоді у ньому мешкали леви, леопарди та гризуни різних видів. Пізнеше польський король Сигізмунд ІІІ вирішив перенисти зоопарк до Варшави з Вавеля. Останній почав занепадати.

Рятувати його почали активісти на початку ХХ століття. Їх зусиллями змогли відкрити новий зоопарк у 1929 році. На той час у ньому було лише 94 ссавці, 98 птахів і 12 плазунів. З роками усе змінилося. Нині зоопарк має площу 17 гектарів і є домівкою для близько 1500 тварин 260 видів.

Костел Святої Трійці

Це одна із культових споруд Старого міста. Є храмом римсько-католицької церкви. Належить чернечому ордену домініканців. Вперше згадується ще у ХІІІ столітті. Протягом сотні років змінював свій зовнішній вигляд.

Сьогодні мандрівники можуть побачити святиню у готичному стилю, зведену з каменю та цегли. Тут, біля головного вівтаря, похований верховний польський князь Лешек ІІ Чорний. Всередині є орган 1890 року австрійської фірми Ріґер Орґельбау.

Краківський музей Чарторийських

Розташований на вулиці св. Яна. Відкритий у 1878 році. Є одним із найдавніших музеїв у країні. Бере свій початок від зібрання польської княжни Ізабелли Чорторийської з початку ХІХ столітті. Заклад є філією Національного музею Кракова.

Тут зберігаються твори європейського живопису ХІІІ – ХVIII століть. Також є пам’ятки ілсамського декоративного -ужиткового мистецтва. Вони охоплюють період від середніх віків до ХІХ ст. Є графіки, предмети війського призначення тощо.

Копець Костюшка

Це один із п’яти курганів, які штучно створили у 1820-1823 роках на честь польського національного героя Тадеуша Костюшко. Він розташований у західній частині Кракова в адміністративному районі Звіринець.

Куроган розміщений на висоті 330 метрів над рівнем моря. Навкого нього звели фортецю під назвою «Костюшко». Нині сюди приїжджають, щоб вшанувати героя та поглянути на панораму нічного Кракова.

Музей вітражів

Можна знайти на вулиці Зигмунда Красинського. Музей розміщений у споруді в стилі модернізму, яку збудували на початку ХХ століття. Це проєкт польського архітектора Людвіка Войтичко. Споруди звели під замовлення майстерні з виробництва вітражів.

З 1902 року вона працює без перерви. На початку ХХІ століття Петро Островський став новим власником. Саме він вирішив створити у будівлі Музей вітражів. Тепер для гостей зажди працює виставка історичних колекцій зі скла. Крім цього, у вас буде нагода поглянути на процес виробництва вітражів.

Сподіваємося, що ви зможете відкрити свій власний особливий Краків.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про відпочинок у Бидгощі, де ми зробили добірку екслюзивних місць для завзятих мандрівників.

Станіслав Ткацевіч