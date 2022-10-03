Канали, ратуші та водні трамваї: Як провести день у Бидгощі

Польща – один із найдешевших напрямків для відпочинку. Квитки туди з Києва можна дістати лише за копійки. Та й пам’яток там вистачає теж. Місто Бидгощ не є винятком. Що у ньому подивитися мандрівникам за день, читайте далі.

Старе місто

Є найдавнішою частиною міста. Розташоване у центрі Бидгоща, неподалік річки Брда. Воно забудоване старовиннам спорудами. Можна побачити багато крамниць. Основою композиції виступає Старий Ринок. Його заснували ще в ХIV столітті. У всьому світі він відомий комбінацією будівель у різних архітектурних стилях. Це неокласицизм, ренесананс, еклектика та модерн. Обов’язково варто побачити приміщення Ратуші – пам’ятку ХVII ст.

Млинарський острів

Є просторовим серцем міста. Розташований біля Старого міста. У Середньовіччі був важливим промисловим осередком. Досі видно декілька млинів ще з початку ХІХ століття. Їх прикрасили та перетворили на архітектурні пам’ятки. Є багато зелених насаджень, пішохідні містки та інші будівлі з червоної цегли, які створюють особливу атмосферу. Крім того, це саме те місце, де можна поспостерігати за водоплавними птахами. А ще частину острова неофіційно називають Бидгощанською Венецією.

Бидгощський канал

Розташований на півночі центральної Польщі. З’єднує басейни річок Вісла та Одра. Має довжину 27 км і глибину до 2,5 м. Його будівництво почали ще у 1773-1774 рр. До цього залучили близько 10 тис. робітників, а 2000 з них трагічно загинули. Був перебудований на початку ХХ століття.

З тих пір велику частину набережної реконструювали. Тепер уздовж каналу можна кататися на велосипедах та просто гуляти. Частково місце перетворили у парк, а тому видно охайні алеї.

Бидгощський кафедральний собор

Більше відомий як Собор Святого Мартина та Святого Миколая. Це католицька церква ХV століття. Вважається найціннішою пам’яткою Старого міста. Її історія починається ще з 1346 року. Тоді збудували дерев’яну церкву. У середні віки звели храм у неоготичному стилі. Найбільше туристів приваблють ресансні дубові двері. Також варто відмітити унікальну кількість кольорів у інтер’єрі, що не є характерним для цього регіону. Центральним елементом храму багато років виступає головний вівтар.

Експлоузіум

Це музей промислової архітектури під відкритим небом. Він розташований на околицях міста. Поєднаний із музеєм техніки ХХ-століття. Збудований навколо фабрики боєприсавів нацистської Німеччини часів Другої світової війни DAG Fabrik Bromberg. Значну частину місця становлять підземні ходи. Вони поєднують будівлі фабрики.

Експозиція також охоплює життя військовополонених і в’язнів концтаборів різних націй, але переважно поляків. Деякі частини присвячені їх диверсійним актам. У найбільшій споруді ви зможете краще пізнати історію зброї та вибухових матеріалів ще від ХV століття.

Водний трамвай

Якщо маєте бажання подивитися на Бидгощ з іншого боку, варто скористатися водним трамваєм. Він курсує місцевим каналом. Ви зможете оглянути історичні споруди на водоймі та багато інших цікавих речей. Одне судно може вмістити 28 осіб одночасно. Круїзи зазвичай тривають від 50 до 70 хвилин.

Тож, Польща – один із кращих варіантів для вашої наступної відпустки.

Станіслав Ткацевіч