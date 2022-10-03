Топ 5 фортець Німеччини, які варто побачити кожному

Німеччина – це дивовижна країна. Більшість туристів їдуть сюди, щоб помилуватися природою. Та не всі пам’ятають про замки. Тож, у які фортеці варто завітати в країні, читайте далі.

Замок Ельц

Розташований у землі Рейнланд-Пфальц, у долині річки Ельцбах у Німеччині. Вважається, єдиною спорудою у місцевості Айфель, яку ніколи так і не змогли захопити. Уперше згадується в грамотах ХІІ століття. Спочатку замок збудували як житло лицарів, які охороняли дороги між річкою Мозель і нагір’ям Айфель. Потім ним володіли брати Еліас, Вільгем і Теодеріх, які розділили сім’ю на 3 рівноправні гілки: Рюбенах, Родендорф і Кемпені.

З тих пір замок був спільним спадком для багатьох ліній дому Ельц. Його зовнішній вигляд повністю сформувався на початку XVII ст. Власник твердині сьогодні – граф Карл Ельц. Він відкрив частину замку для відвідувачів і зароблені кошти витрачає на підтримку пам’ятки. Всередині туристи зможуть побачити оригінали кольчуг, шоломів, гармати. Також є килими XVI ст., цінні картини та фрески.

Замок Нойшванштайн

Розташований неподалік містечка Фюссен у землях південно-західної Баварії в Німеччині. Збудований на знак пошани до німецького композитора Ріхарда Вагнера у 1869 році. Палац був резиденцією останнього короля Баварії Людвіга ІІ. Саме він отримав прізвисько «Божевільний», адже витрачав рекордні суми на архітектурні проєкти. Після його смерті ця пам’ятка неороманського стилю доступна для відвідувачів. Сьогодні замок вважають одним із найгарніших у країні.

У деякі роки його відвідувало понад 1, 3 млн туристів. Всередині є збірка картин, які зображують сцени з різних опер Ріхарда Вагнера. Такі ілюстрації відіграють головну роль в інтер’єрах замку. Також можна побачити мотиви старовинних німецьких легенд. Є мармурові сходи та мозаїчна підлога у окремих залах. У часи Другої світової війни замок був сховищем для частини золотого запасу Рейхсбанку. Утім, після поразки Німеччини його так і не зайшли.

Замок Гогенцоллерн

Можна побачити в землі Баден-Вюртемберг, за 50 кілометрів на південь від Штутгарта в Німеччині. Замок розташований на горі Гогенцоллерн. Був вотчиною шляхетного роду швабського походження. Уперше згадується в другій половині ХІ століття. Сучасного вигляду набув пізніше – між 1850 та 1867 роками. Цей замок був більшим і надійнішим за своїх попередників. Утім, пізніше споруда поступово втратила стратегічне значення.

Сьогодні туристи можуть побачити твердиню в неоготичному стилі. Це одна з найвідоміших пам’яток, яку відвідують сотні тисяч мандрівників щороку. У замку працює музей. Там зберігається корона останнього німецького імператора і прусського короля Вільгельма ІІ. Є лист від президента США Джорджа Вашингтона. Досить відомими з-поміж експонатів є особисті речі третього прусського короля Фрідріха Великого.

Замок Пелеш

Розташований біля міста Сіная на півдні Румунії. Це літня резиденція румунських королів. Замок закладений у 1873 році. Засновником був румунський король Кароль І. Будівництво тривало декілька років. З 1953 року це музей. На певний час його закривав діяч комуністичного руху та очільник країни Ніколає Чаушеску. Та потім замок відкрили знову.

Архітектурний стиль споруди – суміш німецької школи з неоренесансом. Перед головним входом розташовані мармурові статуї. У кімнатах замку просліджується помітний вплив бароко. Всередині є 168 кімнат та 30 ванних. Усі вони мають вишуканий декор. Також є колекція творів мистецтва східної та центральної Європи. Це живопис, меблі, порцеляна, килими. Є тисячі експонатів обладунків та зброї. Чимало мандрівників вирушають сюди, щоб поглянути на вручну розписані вітражі з Швейцарії.

Замок Хівер

Розташований у селі Хівер, графство Кент, неподалік Іденбріджа. Це за близько 50 км від Лондона, Великобританія. Замок будували як заміський будинок у ХІІІ ст. Анна Болейн, друга дружина короля Англії Генріха VIII провела тут юність. Сьогодні це визначна туристична пам’ятка, яку можуть відвідати усі охочі.

Будівництво споруди має три періоди. Перший датується 1270 роком. Інші – це ХV та ХХ століття. За часи існування змінилося чимало власників. Мандрівників сюди приваблює зв’язок споруди із королями, а також лабіринти, сади і озера. Всередині споруди можна побачити старовинні меблі, знаряддя тортур. Є і велика колекція картин королівської династії Тюдорів.

Відкрийте свою Німеччину разом із нашим порталом.

Станіслав Ткацевіч