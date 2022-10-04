Долини віком у мільйони років: Топ 5 каньйонів планети

Каньйони – це про скелі, тисячі гектарів територій і стрімкі річки. Також у цих долинах трапляються сотні унікальних видів тварин і рослин. Які саме каньйони варто відвідати, читайте далі.

Гранд-каньйон

Також відомий як Великий каньйон. Розташований на плато Колорадо в штаті Аризона. Тривалий час воно перебувало на дні моря. Каньйон є одним із найбільших у світі. У 1979 р. його включили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Має довжину 466 кілометрів та глибину близько 1600 м. У межах цієї пам’ятки річка Колорадо тече зі швидкістю до 25 км/год.

Національний парк Гранд-каньйон – одне з найпопулярніших місць відпочинку в країні. Щороку сюди приїжджають більше сотні тисяч мандрівників, щоб побачити грандіозні оголення гірських порід віком близько 3-х мільйонів років. У каньйоні зустрічають переважно пустельні рослини – агави та іспанський байонет. З-поміж тварин трапляються олені, орли та пуми.

Ярлунг Цангпо

Чимало людей вважає, що Гранд-каньйон у США є найбільшим у світі. Насправді це не так. Щоб побачити найглибший, потрібно їхати в Китай. У історико-географічному районі Тибету розташований каньйон Ярлунг Цангпо. Його глибина сягає понад 5, 300 метрів. Крім того, він має довжину близько 500 км.

Долиною тече стрімка річка Ярлунг-Цангпо. Кілька осіб загинуло під час спроб її подолати. Маршрут цим каньйоном надзвичайно важкий і небезпечний. Цивілізації тут теж довго не було – до 90-х років уряд Китаю забороняв подорожі туристам.

Фіш-Рівер

Це каньйон на півдні Намібії. Він є найбільшим в Африці. Має вигляд величезного яру довжиною близько 160 км. Його глибина сягає 550-ти метрів. У каньйоні тече найдовша річка країни – Фіш-Рівер. Вона розливається наприкінці літа. У інші пори має форму ланцюгу вузьких басейнів. Зазвичай мандрівники подорожують до гарячих джерел Ай-Айс. Їх можна знайти внизу за течією річки.

Утім, більшість цікавих місць розташовані неподалік турбази Хобас. Це одна із частин каньйону, яка належить прикордонному парку Аї-Аїс-Ріхтерсвелд. Подорожувати сюди можна у будь-який час навесні та влітку. Туристам зазвичай пропонують тури на авто. Також є можливість спостерігати за дикими тваринами та провести час у наметах.

Каньйон Сумідеро в Мексиці

Розташований за 40 км від міста Тустла-Ґутьєрес, столиці мексиканського штату Чіапас. Це один із найгарніших каньйонів у світі. Його стіни подекуди сягають висоти 1000 метрів. Уздовж нього тече річка Ґріхалава. Вона минає штати Табаско і Чіапас, а потім впадає у Мексиканську затоку. Її довжина близько 480 кілометрів.

Каньйон має велике значення. Його силует зображений на гербі штату Чіапас. У Сумідеро можна побачити близько тридцяти порогів, п’ять водоспадів і прісноводні джерела. Є багато невеликих печер і скельних утворень. На берегах трапляються крокодили та черепахи. Є чимало видів тварин, які знаходять під загрозою зникнення.

Чаринський каньйон

Розташований у Казахстані, за 180 км на схід від Алмати. Уздовж нього тече річка Чарин. Каньйон також входить до складу однойменного національного парку. Його вік – близько 12 мільйонів років. Висота скель – близько 200-300 метрів. Доїхати сюди можна Кульджинською трасою.

Особливим каньйон робить різноманіття флори та фауни. Тут росте більше 1500 видів рослин. Сімнадцять з них занесені до Червоної книги Казахстану. У каньйоні трапляються тушканчики, лисиці, кам’яні куниці. Варто завітати до ясеневого гаю, який оголосили пам’яткою природи під егідою ЮНЕСКО.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про дивовижні місця в Берліні.

Станіслав Ткацевіч