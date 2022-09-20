США запускає опцію продовження терміну дії паспорта онлайн

Державний департамент США заявляє , що планує повністю запустити опцію продовження терміну дії паспорта онлайн для широкого загалу на початку 2023 року, після успіху обмеженої пілотної програми.

Внесення змін у програмі усуне необхідність громадянам США витрачати час на очікування у паспортних відділах. Також опція покликана забезпечити полегшення оновлення паспорта після того, як пандемія створила справжні труднощі в цьому.

Опцію оновлення онлайн було створено відповідно до указу президента Джо Байдена ще у грудні 2021 року.

«Ми підтримуємо указ президента про надання громадянам послуги для відновлення довіри до уряду. Виконуючи цю обіцянку, ми працюємо над наданням безпечної опції оновлення паспорта. Наша нова онлайн-система заощадить американцям гроші, час та зусилля та значно спростить процес продовження терміну дії їхніх паспортів”, – повідомив речник Державного департаменту в електронному листі.

На своєму веб-сайті Державний департамент наполегливо закликає заявників не продовжувати онлайн, якщо вони будуть знаходитися за кордоном протягом шести тижнів або менше, оскільки їхній нинішній паспорт стане недійсним, як тільки вони подадуть заявку на оновлення.

Для охочих спробувати процес продовження терміну дії паспорту онлайн, є декілька вимог:

Останній паспорт громадянина діє протягом 10 років.

Цей паспорт був виданий між 9 та 15 роками тому.

Громадянину 25 років чи більше.

Громадянин США не змінює своє ім’я, стать, дату народження чи місце народження.

Громадянин не виїжджає з країни щонайменше шість тижнів з моменту подання заявки.

Громадянин подаєте заявку на отримання звичайного туристичного паспорта.

Плата за продовження терміну дії паспорта однакова, незалежно від того, чи оновлює громадянин онлайн, чи традиційними методами: 130 доларів США для дорослого та 135 доларів США для неповнолітнього. Додаткова плата у розмірі 60 доларів США за прискорене обслуговування також залишається незмінною.

Анастасія Головань