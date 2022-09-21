У Франції через страйк скасовано тисячу авіарейсів

16 вересня у Франції пройшов страйк диспетчерів, у результаті якого було скасовано близько тисячі рейсів, зокрема міжнародних. «Очікується скасування рейсів і значні затримки. Пасажирам, які мають змогу, пропонується відкласти поїздку», – попереджало Управління авіації Франції DGAC.

Акція, яка розпочалася о 6 ранку в п’ятницю 16 вересня і тривала до 6 години ранку суботи 17 вересня, змусила авіакомпанії радикально скоротити заплановані польоти, оскільки інші літаки змінювали свої маршрути, наближаючись до французького повітряного простору.

Як результат авіакомпанія Air France скасувала 55% своїх коротко- та середньомагістральних рейсів і 10% довгомагістральних рейсів. Ryanair скасував 420 рейсів, в результаті чого незручностей зазнали 80 тисяч пасажирів. Страйк також торкнувся таких компаній як EasyJet, British Airways і Transavia.

Окрім того, Управління авіації Франції DGAC попередило про 3 додаткових дні страйків, які відбудуться 28, 29 та 30 вересня.

Нагадаємо, що ці події стали результатом невдоволення французьких авіадиспетчерів умовами роботи. Вони вимагають підвищення заробітної плати, а також найняття більшої кількості співробітників для полегшення режиму роботи.

Валерія Долматова