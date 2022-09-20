Ураган Фіона налетів на Карибські острови

Негода у Пуерто-Ріко припала на неділю, викликавши зсуви ґрунту, затопивши все: від будівель до злітно-посадкової смуги аеропорту, і відключивши електрику по всьому острову, повідомляє Associated Press .

Шторм порушив рух по всьому регіону, і на цьому тижні авіакомпанії випустили попередження про поїздки, зокрема Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines та JetBlue.

Прогнозується, що шторм випаде до 30 дюймів дощу у східній та південній частині Пуерто-Ріко, тому губернатор острова Педро П’єрлуїзі закликав мешканців переміщатись в укритття якщо оповіщено попередження про повінь.

Через це президент Джо Байден у неділю видав оголошення про надзвичайний стан у Пуерто-Ріко, уповноваживши Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) виявляти, мобілізувати та надавати на свій розсуд обладнання й ресурси, необхідні для пом’якшення наслідків негоди.

Станом на понеділок Національний центр ураганів повідомив, що небезпечні для життя повені продовжуються через сильний дощ із зовнішніх смуг шторму. Ураганні умови також поширювалися у всьому регіоні, зокрема на деяких частинах Домініканської Республіки. Очікувалося, що Фіона зміцниться в міру віддалення від Пуерто-Ріко, погрожуючи островам Теркс і Кайкос.

Леся Доренко