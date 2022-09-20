Стамбульська Цистерна Базиліка знову відкриває свої двері.

Цистерна Базиліка в Стамбулі (або Yerebatan Sarnici, «Підземний палац») знову відкривається після 5-річної реконструкції.

Це правда. Нарешті одна з перлин Стамбула знову відкриє свої двері.

Стародавнє підземне водосховище, розташоване під популярним турецьким містом, може здатися знайомим вибагливому кіноглядачу. Його використовували як декорації для другого фільму про Джеймса Бонда, візуально надихаючої екранізації Дена Брауна 2016 року. Тож, гарна новина, водосховище знову відкрилося цього липня.

Побудована в 542 році візантійським імператором Юстиніаном I, Цистерна була частиною величезної мережі, яка використовувалася для постачання міста та його палаців проточною водою.

«Споруда була під загрозою обвалення від найменшого поштовху», — каже Айсен Кая, заступник директора відділу спадщини муніципалітету Стамбула.

Під час масштабної 5-річної реконструкції було встановлено сталеві стрижні, щоб з’єднати 336 колон будівлі – дванадцять рядів по 28, висотою 9 метрів кожна. Стіни з рожевої цегли були очищені від слідів, залишених кількома неналежними втручаннями.

Але окрім технічних заходів, необхідних для збереження будівлі, реконструкція повинна була захистити і підкреслити містичну, дещо сакральну атмосферу будівлі (розміром приблизно 138 метрів на 65 метрів, Цистерна здатна вмістити майже 80 000 кубічних метрів води). Реконструктори попрацювали над освітленням, яке змінює атмосферу місця та розкриває приховані деталі водосховища.

Знамениті перевернуті голови Медуз, які прикрашають дві кутові колони – вирізьблені, згідно з легендою, догори дном, щоб не перетворити відвідувачів на камінь, – привертають багато уваги та виглядають ще більш живими та жахливими.

Були додані сучасні роботи, такі як рука, що виринає з води, або медуза з напівпрозорого скла, які оживають завдяки чудовим, але моторошним проекціям світла, що танцюють на колонах.

«Ми хотіли створити світлову інсталяцію, яка не відволікала б від містичної атмосфери місця», — пояснює представник муніципалітету.

Реставрація розпочалася у 2017 році, і тепер відвідувачі можуть відвідувати будівлю щодня з 09:00 до 18:30.

Зотова Олена