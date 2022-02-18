Куба – ідеальний пляжний відпочинок взимку

Острів свободи – так місцеві мешканці називають свою країну. Тепле Карибське море, білосніжні пляжі, колоритні дворики Гавани – все, це ви знайдете на Кубі.

Якщо ви вже надихнулись на подорож до цього райського куточку, пропонуємо ближче познайомитись з курортами та особливостями пляжного відпочинку!

Трішки про країну

Куба – це дрібний білий пісок, кришталево чисте бірюзове море;

– це всесвітньо відомі курорти Варадеро, Сантьяго-де-Куба, Санта-Марія, Гавана, Кайо Коко;

– це величезна кількість рому, море музики, танців і веселощів: Гавана та її карнавали, “Тропікана” і приголомшливе шоу, до речі, виключно заради нього Аль Капоне відвідував острів.

Тропічний і пасатний клімат острова дозволяє триматися досить високій температурі протягом усього року: середня річна температура +25,5°C. Вода біля узбережжя також залишається досить теплою цілий рік — взимку +22-24°С і влітку +28-30°С. В цілому середні кліматичні показники є типовими для тропічних країн, а сезонність температур виражена досить слабко. Також на Кубі відносно високий середньорічний рівень опадів, які випадають переважно у вигляді злив, однак деякі роки можуть видатися надзвичайно посушливими.

На острові, як і у всіх тропічних країнах, чітко виражені два кліматичних сезони — сезон дощів (травень—жовтень) і сухий сезон, який припадає на період з листопада по квітень.

Курорти

Варадеро

На перший погляд, Варадеро може здатися курортом, яких в світі багато: престижні готелі відомих готельних мереж, чисті пляжі, водні розваги і ресторани на будь-який смак. Але якщо уважніше придивитися, можна зрозуміти, чому це місце прозвали “земним раєм”. Барви природи тут соковиті і насичені: море – яскраво-бірюзове, крони дерев – кольору смарагду, золотий прибережний пісок відбиває сонячне тепло.

Все тут спрямоване на те, щоб подарувати гостям якомога більше насолоди. Можна покататися на ретро-автомобілях або здійснити кінну прогулянку, вийти в море на яхті або катамарані, відвідати прилеглі острови, навчитися танцювати кубинські танці та продемонструвати своє вміння на дискотеці. До речі, не пропустіть нагоди відвідати ресторан Al Kapone (тут був маєток відомого мафіозі) і скуштувати омарів з креветками. Самостійно можна відвідати Музей рому, прогулятися магазинами, купити сувеніри.

Гавана

Вирушаючи до столиці Куби, налаштуйтеся на те, що вам доведеться поринути у дивовижний світ. Адже Гавана – це справжній музей просто неба. Щоб ви змогли побачити її основні визначні пам’ятки — подорож має тривати щонайменше тиждень. Старовинні будинки та сучасні вулиці з їхніми магазинчиками, по-домашньому затишні маленькі кафе та фешенебельні ресторани, готелі на будь-який смак та гаманець – все це Гавана.

Можна покататися поїздом старою залізницею, вирушити оглядати природні заповідники. Що ж до пляжного відпочинку – все залежить від вас. Якщо вам подобаються чисті та відокремлені пляжі – завжди можна взяти таксі та з’їздити на найближчі курорти, тому що на гаванських пляжах зазвичай багато народу.

Кайо Коко

Острів отримав назву на ім’я птаха. Найзручніше до Кайо Коко добиратися з Варадеро. Відпочинок на курорті по-справжньому розкішний. Тут є багато першокласних готелів, дуже розповсюджений варіант «все включено». Так що гостям ні про що не доведеться дбати.

Кайо Коко приваблює туристів поєднанням першокласного сервісу та навколишньої природи, якої ніби ще не торкнулася цивілізація. Тут мешкає безліч птахів та ссавців, розташований національний парк. Неподалік острова розкинувся кораловий риф, який нагадує величезний акваріум, так що дайвінг буде по-справжньому захопливим.

Місцеві пляжі належать до найкращих на Кубі, вони вражають своєю чистотою. Популярність отримали також місцеві спа та фітнес-центри. Нещодавно на Кайо Коко з’явився аеропорт, який відповідає сучасним вимогам. Тож можна прилетіти сюди безпосередньо з Гавани.

Санта Лусія

Розташована на північному сході країни і вважається одним із найкращих курортів. Ці місця облюбували рожеві фламінго, так що ви, без сумніву, регулярно їх бачитимете.

Чудовий чистий пляж сподобається туристам різноманітними розвагами. Але особливу радість подарують дайвінг і снорклінг.

Ви зможете побачити численних підводних мешканців коралових рифів. Також у цьому районі є чимало затонулих кораблів, багато з яких чудово збереглися. Можна зануритися в море та уважно розглянути їх. Вам запропонують і дайвінг із акулами.

Санта Марія

Невеликий острів, який швидко перетворюється на модний курорт. Дістатись сюди можна літаком з Гавани (це займе менше години), або приїхати на машині – у цьому випадку ви проведете в дорозі близько 5 годин.

Усі готелі, що розташовані тут, мають категорію 4* або 5* та працюють за програмою «все включено». На вас чекає велика розважальна програма, відкриті спа-салони, дитячі клуби, анімація. Тутешні ресторани і кафе також вражають високою якістю обслуговування.

Можна взяти напрокат скутер, велосипед або автомобіль і поїхати подорожувати островом самостійно: подивитися на величезних черепах, поспостерігати за життям екзотичних крабів, помилуватися птахами та ігуанами.

Тут розкішні пляжі, де можна відпочити з дітьми – море мілке, найчистіший пісок, хвиль практично не буває.

Тож плануйте свій відпочинок на Кубі, пакуйте валізи і нехай вам щастить.

Поліщук Альвіна