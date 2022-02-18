Рим – місто, яке варто відчути … на смак

Італійці — нація що любить понад усе смачно поїсти і в цьому ми, українці, з ними дуже схожі. Заклади харчування у Римі на кожному кроці, всі вони мають свою особливу стилістику, настрій та спрямування.

Така велика кількість кафе та ресторанів зумовлена не лише тим, що щороку до серця Італії приїжджають мільйони туристів, а й особливим відношенням місцевих до прийомів їжі, що є своєрідним ритуалом та історично закладено в крові.

До прикладу, тут під час обідньої перерви випити келих вина або один коктейль, запиваючи пасту в улюбленому закладі у приємній компанії, звичайна справа. Такі традиції сформовані історично, тому варто розповісти про заклади, що пояснюють таку особливу любов.

Піцерія Dar Poeta

Ах, ця італійська піца! Поєднання неперевершеного смаку, ситності та свята шлунку. В цій піцерії, яка розташована в центрі Рима, присутні все перераховане раніше, ба навіть більше.

Назва закладу перекладається на українську як «У поета», і справді, піца на смак відчувається як справжня феєрія поезії.

Атмосфера шумна та весела, а всередині вечорами лунає жива музика, та приємності від перебування тут додають ще й цегляні стіни старої будівлі. Навіть страшно уявити, яка кількість людей за весь час сиділа за цими столиками.

Ресторан також славиться своїм домашнім вином та досить низькими цінами порівняно з іншими закладами. В середньому чек на людину складає 15 євро.

Піцерія розташована у вузенькій вуличці, та помітити одразу її не важко, на вулиці гарантовано буде «жива» черга, адже бронювання столиків тут немає і офіціанти записують у блокнот імена для резервації, поступово закликаючи відвідувачів. Лякатися черги не потрібно, в кожному гарному закладі в «годину пік» буде черга, та це лише індикатор смачної кухні, адже в поганих закладах натовпів чекати не варто.

Максимально можливий час очікування приблизно двадцять хвилин, столиків всередині тут багато і розташовані вони дуже близько один від одного, та є ще кілька столів просто неба, тут менше галасу та відстань між відвідувачами трохи більша.

Кав’ярня Tazza d’oro

Італійську каву можна вважати такою ж невід’ємною частиною кухні, як і будь-яку іншу страву. Навіть у найпростішому місці кава буде відмінної якості і погану знайти справді важко, для цього потрібно мати неабияке “везіння”.

Особливу репутацію у місті має кав’ярня Tazza d’oro. Вона відкрилася ще в 1946 році та розташована лише за п’ятдесят метрів від Пантеону, однієї з найголовніших пам’яток Рима.

Зважаючи на це, тут завжди досить людно, особливо в обідній час, але обслуговування швидке, тому черги навіть невідчутні.

Назва в перекладі означає «Чашечка золота», яка повністю себе виправдовує. Вже за кілька десятків метрів від кав’ярні відчутний приємний м’який запах кави, який стає лише кращим з кожним кроком до закладу.

Ціни за «золотий напій» досить демократичні, до прикладу, популярний в нас лате коштує близько 2.6 євро, але варіантів кавових напоїв там досить багато і можна проекспериментувати взявши щось нове для себе.

За бажання тут також можна придбати різноманітні кавові зерна або ж аксесуари та машини для приготування кави, які вважають найкращими та купують іноді як сувеніри.

Gelato

Ніжне та кремове джелато у Римі можна придбати повсюди. Порекомендувати якусь одну джелатерію, мабуть, просто неможливо через неповторність кожної з них. Дуже часто вони є сімейними і кожен майстер має свій особливий рецепт, тому два однакових десерти ви просто не знайдете.

На відміну від морозива, що продається у нас, італійське джелато робиться прямо в закладах і одразу ж виставляється на продаж після приготування.

Різноманіття смаків на прилавках вражає, та майже всі вони поєднуються між собою, тому просто варто експериментувати і кожного разу смакувати щось різне в різних місцях і ви точно про це не пошкодуєте.

Відрізняється й декор приміщень джелатерій, бо кожен заклад хоче передати свою незабутню атмосферу. Одні є більш класичними, за старими традиціями Риму, а інші ж навпаки, виглядають більш сучасно. Та особливий шарм мають все ж традиційні, в стареньких будівлях і з милими прилавками, що чарують своєю автентичністю та віють дух старої доброї Італії, заради якої сюди подорожують.

Італійські страви можна дуже довго перераховувати, адже ця країна славиться на весь світ своїми національними смаколиками і для кожного в ній знайдеться те, у що ви закохаєтеся. Потрібно лише експериментувати та не боятися куштувати у пошуках нової, гастрономічної любові.

Анастасія Кононенко