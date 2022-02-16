Гастротур Сардинією: Що варто спробувати?

Сардинія – земля традицій та історії, місцеві жителі шанують своє минуле і досі не зраджують колишнім правилам. Це можна помітити не лише в старовинній архітектурі, що збереглася до наших днів, а й у повсякденних речах. Їжа на острові теж дуже сильно залежить від традицій національної кухні.

Деякі з тутешніх страв і звичаїв можуть стати сюрпризом для туристів. Саме тому ми пропонуємо Вам познайомитися з ними ближче, перш ніж відкривати світ гастротуризму на Сардинії.

Які традиційні сардинські страви не можна пропустити?

Ковбаси та сири з острова вважаються одними з найкращих в Італії. Особливо цінується сир Пекоріно Сардо, зроблений з молока місцевих овець. Натертим на тертці або стружкою, посипають блюда з тіста або піцу, товстими скибочками сир подається на хлібі, пекоріно – справжнє диво, якщо ви любите сири з характером! Це також основний елемент аперитивів. Такий сир зустрічається повсюдно з усіма ступенями зрілості, останній ступінь має сильний специфічний смак (Сарда гнилий сир). Щодо незвичних ковбасних виробів, спробуйте Salsiccia ді cinghiale (ковбаса з кабана).

Хоча місцеві сири дуже смачні й цінуються в Італії, тут є й не зовсім звичні для нас види сиру. Один з них Касу Марцу (Casu Marzu), його особливість у тому, що всередині нього живі личинки комах (сирної мухи). Його продаж є забороненим, однак виробництво є абсолютно законним, тому його можна легко знайти в місцевих жителів.

Ще однією з традиційних страв Сардинії можна назвати Porceddu – це порося смажене на рожні. При цьому його вага не повинна перевищувати 5 кілограмів. Приготування свинини займає щонайменше 3 години, часто страву замовляють саме в традиційних ресторанах.

Традиційною пастою Сардинії можна назвати malloreddus, принаймні саме форма цих малих макаронних виробів типово сардинська. Malloreddus або Сардинські гночетті можна готувати по-різному, але вони дуже часто і традиційно подаються в томатному соусі, з сардинською ковбасою і, звісно ж, посипані стружкою пекоріно.

Страва, яку вміє готувати кожна хороша господиня на острові – це кульгуріони (culurgiones). За технологією приготування чимось нагадує наші вареники, але замість звичної начинки використовують картоплю, сир пекоріно, свіжу м’яту та часник. Зазвичай їх їдять з томатним соусом. Кульгуріони це класика сардинської кухні, тому Ви без проблем можете знайти їх у меню багатьох ресторанів. Як альтернативний варіант, їх можна придбати вже готовими і свіжими в невеличких сільських магазинах.

На Сардинії є безліч видів хлібних виробів. Тісто тут відрізняється використанням свинячого сала замість жиру і меду замість цукру. Зверніть увагу на Карасау – місцевий хліб, а швидше навіть тонкий та хрумкий млинець. Його смак та текстура абсолютно не схожі на звичайний хліб. Місцеві часом називають його “carta musica”, що з французької перекладається як «музичний папір», подають як аперитив із сардинським м’ясом або без нього.

Звичайно ж важливу роль у сардинській кухні відіграють і морепродукти, особливо страви з молюсків, тунця, кефалі, лангустів і кальмарів.

Варто також запам’ятати, що через місцеві звичаї, Вам не подадуть піцу в ресторанах до 7 години вечора. А також Ви не зможете нормально поїсти в ресторанах з 4 до 7 години вечора, окрім “Паніні” – це холодний бутерброд з шинкою і сиром. Винятком можуть бути лише орієнтовані на туристів ресторани.

Традиційні напої

Сардинці справжні любителі пива, тому у багатьох містах регулярно проводяться пивні фестивалі. На острові найвищий коефіцієнт споживання пива на душу населення в Італії, 60 літрів припадає на людину в рік, що майже вдвічі більше середнього показника по країні. Найбільш поширене пиво в Сардинії – Ichnusa.

Також клімат Сардинії сприятливий для виробництва різноманітних вин. Одними з популярних є: Каннонау – відоме червоне вино, та Вернация ді Ористано, що є високо алкогольним вином з провінції Ористано. Це спеціальне вино вживають за десертом з випічки.

Fil’e ferru – інший алкогольний напій місцевого виробництва. Його ім’я означає “залізний дріт”, тому що в 19-му столітті його дистилювали підпільно і ховали у ямах, покритих ґрунтом. Тільки невеликі залізні дроти стирчали з ґрунту, щоб дати змогу згадати, де були заховані пляшки.

Сардинська кухня різноманітна і смачна, часто рецепти передаються з покоління в покоління. Неможливо повністю зрозуміти культуру острова не скуштувавши національних страв, тому якщо буде така можливість обов’язково зробіть це. Незабутні враження та справжня “ейфорія” для смакових рецепторів Вам гарантовані.

Єва Окушко