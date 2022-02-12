Чарівна Сардинія – острів, який вміє дивувати

Сардинія – це віддалений шматочок Італії в Середземному морі, що може похвалитися старовинними традиціями та естетичною красою дикої природи. Природні пейзажі там зберігають свою самобутність та обов’язково запам’ятаються Вам красивими скелястими берегами, кришталевою водою в річках і озерах та глибокими затоками.

Визначні місця острова

Кальярі

На острові є чимало місць, які варто відвідати. Одне з них – Кальярі, головне місто острова Сардинії. Окрім чистих пляжів, воно також відоме тим, що там знаходиться археологічна пам’ятка занесена до списку ЮНЕСКО – Barumini Nuraghe. Також тут розташований національний археологічний музей.

Альгеро

Альгеро – тут ви знайдете багато прекрасних пляжів просто за 5 кілометрів від історичного центру міста. У Альгеро є місце, що неабияк популярне серед туристів – археологічні розкопки Nuraghe Palmavera, що датуються 1500 роком до н. е. Усі охочі можуть також відвідати міні-круїз до мису Capo Caccia й побачити печеру Нептуна. Саме там знаходиться найвищий маяк Італії.

Боза

Місто засноване фінікійцями, а потім стало колонією Давнього Риму. Це єдине місто з річковою гаванню на Сардинії. Мальовничі місця і незвичайна архітектура приваблюють сюди численних туристів. У місті збудований відомий замок Серравалле, який колись належав родині мореплавця Маласпина.

З усіх боків місто оточене горами, а біля причалу з пальмами стоять численні рибальські човни. Архітектура Боза представлена в основному віллами й палацами XVIII-XIX століть – періоду, коли місто було столицею провінції. У замку Серравалле збереглися старовинні фрески і скульптура Святого Франческо Орістано, створена в 1360 італійським архітектором Ніно Пізано.

Кастельсардо

Не пропустіть маленьке містечко Кастельсардо з середньовічним замком Доріа та музеєм усередині. Місто стоїть на березі моря і саме з морем пов’язана його історія. У минулому Кастельсардо було фортецею, адже розташовувалося в стратегічному місці. Навіть до цього часу місто зберегло свій давній вигляд та риси середньовічного укріплення. У місті також чимало соборів та церков, які варто відвідати: собор святого Антонія Великого, церква Санта Марія делле Ґраціє.

Сардинія – земля, де люди цінують своє минуле та традиції. Під час Страсної седмиці в місті проходять традиційні релігійні церемонії. Більшість з них залишилися ще з епохи іспанського правління. У цей час сюди приїжджають віряни з усього острова.

Де зупинитися?

Туризм на Сардинії ще досить молодий, тому до певного часу мандрівники могли зупинятися на острові лише в невеличких готелях або приватних будинках, розташованих далеко від центру і курортних містечок.

Сьогодні ж якості розміщення туристів на Сардинії може позаздрити будь-який регіон Італії. Вибір місця для ночівлі дійсно дуже широкий: починаючи від готелів та резиденцій, до більш економних варіантів, серед яких Bed and Breakfast або ж заклади агротуризму. Чудовою альтернативою готелям є оренда приватних будинків, зазвичай там є басейн, а самі будинки розташовані неподалік від моря.

Якщо ж Вам хочеться не лише доторкнутися, але й відчути на собі природну атмосферу острова, то ідеальний варіант – це кемпінг. Кемпінги користуються великою популярністю через неймовірні панорами, що відкриваються перед туристами під час довгих прогулянок та ночівель у наметах.

Туристу, що надає перевагу морському відпочинку варто визначити основні особливості та характеристики кожного з пляжів та курортів.

Найпопулярніші пляжі й курорти

Пляжі на Сардинії здивують Вас чистотою, це стосується як диких бухт, так і міських пляжів.

Коста-Смеральда – неймовірний курорт, знаходиться в північно-східній частині Сардинії. Він користується популярність навіть серед зірок кіно та багатих людей з всього світу. Курорт також буде цікавим для любителів парусного спорту.

Порто Черво – один з найкращих курортів острова, ідеально підходить для дайвінгу.

Від Дженнардженту у захваті будуть любителі гірський пейзажів, взимку тут можна покататися на лижах.

Стінтіно – дуже гарне містечко, що запропонує Вам безліч можливостей для відпочинку: дайвінг, екскурсії на конях, катання на гірському велосипеді та прогулянки містом.

Хоча туризм на острові почав розвиватися відносно недавно, Сардинія має чим здивувати.

Місцеві жителі шанують свою історію й традиції, особливо це відчувається під час різних фестивалів, які регулярно проходять на острові. Це не лише приємний відпочинок на березі моря, а й можливість перенестися на багато століть у минуле.

Єва Окушко