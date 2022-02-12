Незабутня подорож до мальовничого Ванкувера

Ванкувер — третє за величиною місто в Канаді, яке тричі було визнаним найкращим для життя. Тут переплелися культури різних народів та гармонійно поєдналися сучасний і динамічний мегаполіс та дивовижна природа.

Місто вражає туристів своїми краєвидами та різноманіттям, даруючи незабутні враження. Значною перевагою є клімат, адже Ванкувер — найтепліше місто в Канаді, що робить його комфортним для відвідування майже весь рік. А для прихильників активного відпочинку місто стане справжньою знахідкою. Адже тут є на що подивитися.

Стенлі Парк

Будучи в Ванкувері ви не можете пройти повз цей парк, адже він найбільший у місті та є одним із головних пам’яток Ванкувера — чудовий вибір для відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Його площа близько 400 га.

Значна частина території — густий ліс, де висота дерев сягає 70 метрів. Туристи також можуть насолодитися красою мальовничих озер та садів, відпочити на пляжі, зіграти в теніс або гольф на спеціальних обладнаних полях, відвідати літній театр – все це знаходиться на території парку. А юні мандрівники зможуть весело провести час на ігровому та спортивному майданчиках.

Висячий міст Капілано

Ще одна з найпопулярніших та головних пам’яток Канади. Як не дивно, але міст Капілано — це не громадська територія, а приватна і належить компанії, власницею якої є Ненсі Стіббарт.

Серед місцевих жителів це не дуже популярне місце, а от туристи залюбки долають цей шлях, отримуючи незабутні враження. Це місце для справжніх екстремалів. Адже міст простягнувся над річкою Капілано, його довжина сягає 137 метрів, а висота — 70 метрів, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися краєвидами та свіжим повітрям. Але варто лише подивитися вниз і відчуєте запаморочення та затамуєте подих.

Художня галерея Ванкувера

Обов’язкова зупинка для любителів мистецтва! Ця культурна пам’ятка розташована в центрі міста, декілька хвилин пішки від бутик-готелю Auberge. А велика відкрита площа перед будівлею художньої галереї є місцем збору художників та музикантів.

Це найбільша галерея Західної Канади, яку було засновано в 1931 році. Зараз вона налічує понад 10 000 робіт регіональних, національних та міжнародних художників. Щороку колекція поповнюється на кілька сотень робіт. До списку експонатів входять живопис, скульптура, фотографія, графіка та кіно.

Також художня галерея Ванкувера пропонує різноманітні освітні програми, екскурсії, майстер-класи, бесіди з художниками та інші заходи протягом року, куди можна потрапити, якщо підібрати потрібну дату подорожі.

Ботанічний сад Університету Британської Колумбії

Пориньте в світ диких рослин, зібраних із різних куточків світу. Ботанічний сад був заснований ще в 1916 році та є найстарішим в Британській Колумбії.

Колекція нараховує близько 120 тисяч різновидів рослин з усього світу. Тому слід розраховувати, що ви там затримаєтеся на кілька годин. Територія саду поділяється на кілька секторів, тобто декілька різних садів. В кожному з них представлені рослини відповідно до виду та походження. А саме:

Азіатський сад Девіда К. Лама

Альпійський сад

Аптекарський город

Каролінський ліс

Продуктовий сад

Алея GreenHeart Treewalk

У Ванкувері є на що подивитися, і є де цікаво та корисно провести час. Тож бажаємо Вам відвідати цей чарівний куточок прекрасної Канади.

Єлизавета Бєлінська