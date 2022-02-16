Дивовижна Монголія – країна безкраїх пустель і степів

Монголія – дивовижна країна, де на багато кілометрів навколо не зустрінеш жодної живої душі, лише степові простори, пустелі та гори, що десятиріччями не бачили жодного туриста. Тому, якщо ви хочете зануритися у справжнє життя кочівників, суворі краї, не окуповані тисячами мандрівників – ця країна для вас.

Країна з величною історією та яскравими самобутніми фестивалями, з неповторними гірськими ландшафтами та гостинними людьми.

Кухня

Місцеве населення завжди раде прийняти мандрівника і пригостити стравами унікальної монгольської кухні, що нараховує незліченні способи приготування м’яса. Проте, окрім м’яса, монголи активно вживають молочні продукти – така їжа була притаманна їхнім предкам, кочівникам. Для готування м’ясних страв найчастіше обирають баранину, козлятину, яловичину. Рідше використовують конину та м’ясо яків, бабаків й інших диких тварин.

У місцевих кафетеріях ви зможете скуштувати «сутей цай» – таку назву має чай з молоком. А серед туристів користуються популярністю цуйван (локшина, приготовлена на парі і потім обсмажена з м’ясом та овочами), боодог (козяче м’ясо, запечене в шлунку тварини, або м’ясо байбака, запечене у власній шкірі).

Цікаво стежити за приготуванням хорхогу: тушкована баранина в закритому металевому казані. Казан з м’ясом ставлять на гарячі гладкі камені, додаючи необхідні інгредієнти: молоко, сіль та спеції, їжа готується приблизно пів години, а опісля її ділять на порції та подають без приборів, адже страву найчастіше їдять руками. Зазвичай, середньої порції жирної монгольської страви забагато для однієї людини.

Щоб відпочинок був дійсно вдалим, необхідно заздалегідь обрати найкращий маршрут, бувалі туристи давно мають топ найулюбленіших локацій.

Місто Улан-Батор

У цьому місті проживає майже половина всього населення країни, адже столиця Монголії є її великим туристичним, культурним і економічним центром. Місту характерні контрасти: біля сучасних хмарочосів розташовуються найдавніші буддійські монастирі, а на дорогах, крім нових автомобілів, їздять верхи молоді монголи на низькорослих конях. Для гостей країни тут працюють нічні клуби і відкриті численні бутіки.

Приваблює мандрівників Улан-Батор і своїми визначними пам’ятками. Наприклад, Меморіал Зайсан. Ця пам’ятка Монголії є комплексом бойової слави. Знаходиться він неподалік від Улан-Батора на пагорбі Зайсан-Толгой. Меморіал встановили на честь битви на Халкін-Голі, в якому перемогу здобула радянсько-монгольська армія. Меморіал являє собою величезне бетонне кільце, прикрашена мозаїкою і барельєфами.

Каракорум

Каракорум – це давнє місто, було побудоване 1220 року за наказом Чингісхана як столиця заснованої ним Монгольської держави. Ще 800 років тому Каракорум поділили на квартали, у ньому могли мешкати як торговці та ремісник, так і представники різних релігій: вони користувалися лояльністю влади ханів та будували храми та мечеті.

Одна з найцікавіших архітектурних пам’яток – монастир Ердене-Зуу – найдревніший збережений буддійський монастир Монголії, заснований у 1586 році. Сьогодні монастир являє собою унікальний ансамбль із кількох храмів, з яких функціонує лише храм Лаврана, створений за образом тибетських архітектурних споруд. Також на території монастиря знаходиться круглий майданчик діаметром 45 метрів, який має назву Площа Щастя і Благоденства. Напевно, причиною тому назва, дана Далай-Ламою III монастирю в древності. У 2004 році ЮНЕСКО оголосило місто та монастир Всесвітньою спадщиною.

Шопінг по-монгольськи

Монголія притягує туристів не лише своїми незвичними традиціями, ай вигідними покупками. Можливо, ви ставите собі запитання: що привезти з Монголії у вигляді сувеніру друзям чи рідним?

Бувалі туристи надають перевагу теплим м’яким речам з кашеміру, проте пряжа, виготовлена з шерсті гірських кіз може коштувати досить дорого, тому рекомендують купувати такі вироби у магазинах, відкритих при фабриках.

Користуються популярністю також: килими, продукти зі шкіри, національні костюми, шкарпетки від фабрики «Янмал» та різні товари, завезені з Китаю.

Все це можна знайти в сувенірних магазинах або на найбільшому в Монголії ринку Наран Туул.

Отож, якщо ви мрієте про незабутні враження від подорожі, – вирушайте до Монголії, адже цій країні точно є чим здивувати.

Аліна Думанецька