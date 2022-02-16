Сім місць Казахстану, які варто відвідати

Могутні гори, озера, каньйон, море та широкі дикі степи – це все про Казахстан. Велика країна на стику Європи та Азії, яка поєднує в собі східне умиротворення та західну розкіш з дбайливо збереженими традиціями.

У Казахстані багато століть гармонійно уживаються сотні культур і національностей, що робить країну багатогранною та унікальною. Вона завжди привітно зустрічає своїх гостей, а природні та рукотворні, історичні та сучасні пам’ятники подарують величезну кількість яскравих емоцій. Ми розповімо про 10 місць, які варто відвідати туристу. Всі вони розташовані у двох провідних містах країни – Нур-Султані й Алмати.

Що відвідати в столиці?

Один з цікавих фактів про Нур-Султан − це те, що раніше воно мало назву Астана. Зараз місто стало символом прогресу та сучасної архітектури. Хоч тут і немає історичних древніх пам’яток, але все ж таки є на що подивитись та куди завітати.

Наш топ відкриває один із символів сучасної столиці – вежа Байтерек. 105-метрова споруда височіє на головній площі міста. За своєрідну форму в народі її називають «чупа-чупс». Кожен охочий може помилуватись вежею, прогулюючись по розташованій поруч пішохідній зоні. Якщо вам захочеться зайти в середину, то під монументом є підземний рівень, де розташовані галерея, сувенірні магазини та кафе. Також варто заглянути до верхньої частини споруди, яка виглядає, як золота куля. Тут на 86 поверсі діє найкращий у місті оглядовий майданчик, де можна побачити всю його красу одразу. Нагору вас підніме швидкісний ліфт, шахта якого проходить через усю конструкцію.

Ще одне місце, куди можна завітати в Нур-Султані – мечеть Хазрет Султан. Це одна з найбільших святинь у Азії, тут водночас можуть молитись десять тисяч вірян. Велична споруда доволі молода, почала свій історичний відлік тільки в 2012 році, але вже запала мільйонам туристів в душу та вважається головною мечеттю столиці.

Грандіозна будівля з білого мармуру як і зовні, так і зсередини оздоблена традиційними казахськими орнаментами та об’ємним декором. Найбільший купол заввишки 51 метр закінчується шпилем із півмісяцем. Перед головним входом ви побачите фонтани та гарні клумби. Тут особливо красиво вночі, бо вмикається підсвічування, і тоді він нагадує казковий східний палац. Також тут працює ресторан, де подають халяльні страви. Проводять іфтари (вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан), благодійні обіди та святкування одруження.

Щоб побачити багато пам’яток міста та зануритись у колорит, варто відвідати бульвар Нуржол, або його ще називають Водно-Зеленим. Починається він з резиденції президента Ак Орда й закінчується торговим центром Хан Шатир, про який ми писали вище. Це велика гарна пішохідна зона у центрі столиці, що належить до сучасної частини міста, та ідеальне місце для довгих прогулянок і знайомства з Нур-Султаном.

Бульвар ділиться на три рівні. Нижній рівень – це дорога та стоянка. Якщо ви втомились та хочете поїсти, або кортить розважатись, то варто звернути увагу на середній рівень. Третій рівень для любителів пішохідних прогулянок, де безліч фонтанів, скульптур та лавок. Водно-зеленим його називають тому, що тут споруди пофарбовані у синьо-зелений колір, також багато дерев, ідеальних газонів і квіткових алей, а фонтани захоплюють своєю красою.

Сміливі архітектурні рішення занурюють вас у естетику майбутнього. Прогулянка бульваром дає можливість розглянути “Смарагдовий квартал”, великі екрани “Казмедіацентру” та багато чого іншого.Популярним місцем у туристів є ТРЦ “Керуен”, де можна купити сувеніри та одяг, перекусити та просто відпочити. Кожна будівля та кожна пам’ятка на Водно-зеленому бульварі унікальні та спроектовані індивідуально.

Душа Казахстану

Алмати – величезний мегаполіс, за час свого існування встиг побути військовим укріпленням та навіть мав статус столиці країни. Це культурний та економічний центр країни. Якщо обирати одне місце для знайомства з країною, то будь-який казах порадить вам завітати саме сюди. Тут поруч живуть народні пісні та сучасний поп, а традиційний кумис п’ють нарівні з модною фільтр-кавою.

Незвичайний сімейний вихідний можна провести у Кок-Тобі. Це одна з найголовніших пам’яток Алмат и. У минулому вершина мала назву Виригіна гора. Добратися до неї можна на машині, канатною дорогою, або навіть пішки. З оглядових майданчиків на висоті 1130 метрів відкриваються мальовничі краєвиди на місто та на зелень гірського хребта Тянь-Шаню, особливо панорама гарна вночі.

На Кок-Тобе є безліч культурно-розважальних місць. Наприклад, художня галерея, фонтан бажань, виконаний у формі яблука, контактний зоопарк, де кожен охочий зможе погладити оленят, оглядове колесо та американські гірки з приголомшливим видом на місто. Для фанатів гурту The Beatles тут у 2007 році було відкрито пам’ятник.

Тим, кому цікаві історичні та культурні пам’ятки, варто завітати до Свято-Вознесенського Кафедрального собору Алмати. Це найвищий православний дерев’яний храм у світі, всередині водночас може молитись 1800 вірян.

Яскрава та простора споруда царської епохи – унікальна пам’ятка дерев’яного зодчества в стилі українського бароко. Усередині стіни прикрашені барвистими фресками та розписним іконостасом. Цікаво, що над внутрішнім декором собору працювали майстри з України та інших країн. Було дуже ризиковано будувати височенний дерев’яний храм, де в будь-який момент може статись землетрус. На щастя, перевірку землетрусом храм вистояв гідно, лише трохи просів кут дзвіниці та вибило шибки. Не зважаючи на висоту будівлі, вона виявилась дуже стійкою до руйнувань та пошкоджень. За часів радянської влади у соборі працював музей, а дзвіниця використовувалась як перша радіостанція в Казахстані. Лише з 1995 року відновилися богослужіння в соборі.

Ще одне цікаве та мальовниче місце знаходиться не в самому Алмати, а за містом, але воно того варте, щоб побачити красу Чаринського каньйону. Він знаходиться на території Чаринського національного парку, який був створений для того, щоб захистити флору й фауну цього краю. Це складені осадкові породи, вік яких досягає 12 мільйонів років, в Тянь-Шаньських гірських відгалуженнях, чиє походження відносять до неогенового періоду. Унікальне місце, яке порівнюють із Великим каньйоном у США.

Саме тут можна побачити рідкісні рослини та тварин, що занесені до Червоної книги. Глибина каньйону 200 метрів, а висота гір досягає 150-300 метрів. Коли сонце починає сідати за горизонт, каньйон, омиваючись останніми променями сонця, переливається червоним, помаранчевим, рожевим кольорами.

Краєвиди тут справді чудові, навколо тиша, і тільки знизу чути, як бурхливі води річки Чарин б’ють об береги. Це видовище не залишить нікого байдужим. Серцем каньйону вважається Долина замків. Це скельні відкладення, що нагадують формою вежі, які були немов створені невідомими велетнями. Також ви можете прогулятися по лісу, де росте ясен согдійський, який існував ще в епоху палеогену, його вік приблизно п’ять мільйонів років. Такий гай – унікальний, подібний йому знаходиться аж у Північній Америці. Це пам’ятка природи, яка охороняється ЮНЕСКО. На території парку можна замовити екскурсії, де вам розкажуть повну історії каньйону, також можна поїсти в кафе, відпочити на березі річки, або навіть заночувати в національних юртах чи невеликих бунгало.

Казахстан багатий на місця, де природа захоплює своєю красою –Велике Алматинське озеро одне з таких. Мальовнича водойма знаходиться за 20 кілометрів від Алмати і поруч з держкордоном Киргизії, але щоб побачити цю красу не потрібно ніякі пропуски. Озеро лежить у глибокій ущелині, що утворилась завдяки дуже сильному землетрусу. Його оточують чотири величні гори − Каниша Саптаєва, Озерна, Велика Алматинська та Турист, висота яких коливається від 3600 до 4300 метрів.

У жаркі літні дні озеро прогрівається максимум до 12 градусів, на поверхні прісної прозорої води відбиваються лісисті схили, що оточують його з усіх боків. За 400 метрів від водойми працює оглядовий майданчик, де відкривається вид на озера, тут виходять надзвичайно гарні фотографії на згадку. Є правила відвідування цього мальовничого місця: не смітити, купатись та ловити рибу заборонено, влаштовувати пікніки й ночівлі також не можна. Також поблизу озера є готель та ресторан, де можна відпочити після екскурсії.

Казахстан – батьківщина кочівників, величезна країна з різноманітними ландшафтами. Тут ви зможете відчути на собі як і вікові традиції, які збереглись до тепер, так і сучасні тенденції та архітектуру, яка захоплює з першого погляду. Для кожного туриста знайдеться свій маршрут подорожі, від розваг в торговому центрі до прогулянок природним парком, тому сюди однозначно варто завітати.

Азія багата на туристичні локації. Тут є на що подивитися, де відпочити. Тож, Ви плануйте мандрівку, а ми розповімо Вам, куди краще поїхати.

Анна Хмельницька