Історична Равенна – справжня скарбниця Італії

Равенна — невеличке місто в провінції Емілія-Романья, розташоване приблизно за 10 кілометрів від узбережжя Адріатичного моря. Тут легко забуваєш про великий потік туристів і починаєш насолоджуватися красою давнього імперського міста.

Равенна відома серед туристів у всьому світі своїми мозаїками, однак це далеко не все, що можна подивитися у місті. Історія, архітектура, кулінарні традиції дійсно варті Вашої уваги.

Трохи історії

Спочатку на території провінції жили племена етрусків і умбрів. Частиною Римської імперії Равенна стала у 2 столітті до нашої ери. За часів Октавіана Августа тут був побудований порт, який пізніше перетворився на місто. Після розпаду Римської імперії з початку 5 століття місто стало столицею Західної Римської імперії. Проте вже в 476 році імперія перестала існувати.

У кінці 5 століття Равенну завоював король остготів Теодоріх, який зробив місто столицею своєї держави. Але держава остготів проіснувала недовго. Вже в 540 році Равенна стала провінцією Візантії. У середині 8 століття місто було завойоване лангобардами. Хоча це Королівство також проіснувало недовго. У середині 9 століття Равенна перейшла під контроль Папи Римського.

У 13 столітті Равенна стала батьківщиною Траверсарі, а пізніше да Полента. У 15 столітті Равенна увійшла до складу Венеційської республіки. На початку 16 століття місто знову потрапило під владу папи Римського, а також було розграбоване і спалене французькими військами. Наступні три століття Равенна була частиною Папської області, поки в 19 столітті не стала частиною об’єднаної Італії.

Равенна — стародавнє місто з багатою і складною історією, що залишила по собі не мало слідів. Тут знаходяться чудові пам’ятки пізньої античності, які є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стародавні церкви та базиліки, старі вулички та широкі площі.

Що подивитися?

Неонський баптистерій (його також часто називають православним) – найдавніша будівля, що стоїть в Равенні, і є надзвичайно важливим релігійним об’єктом. Баптистерій був побудований в 5 столітті на території комплексу римських термів. Споруда має восьмикутний дизайн і досить простий зовнішній вигляд. Але головний скарб захований всередині, де розташована приголомшлива серія стародавніх візантійських кольорових мозаїк, що зображують релігійні сцени, такі як: хрещення Христа і ходу дванадцяти апостолів.

Базиліка Сан-Вітале — важлива церква Равенни з дуже красивими мозаїками, присвяченими сюжетам Нового Завіту, святим, ангелам і пророкам. Будівництво церкви датується першою половиною 6 століття. Базиліка має типовий для таких споруд зовнішній вигляд і архітектуру, в якій виділяється великий восьмикутний центральний купол. Інтер’єр Сан-Вітале має дивовижні мозаїки та прикраси, які вважаються одним з кращих зразків візантійського мистецтва на території Італії. Будівля, безумовно, заслуговує на увагу як зовні, так і всередині.

За церквою Сан-Вітале розташований невеликий мавзолей Галли Плацидії – єдина частина зниклого палацового комплексу, що збереглася. Побудований в 40-х роках 5 століття. Ця споруда, проста зовні, пропонує чудові твори інтер’єру, які вважаються одним з кращих збережених і художньо досконалих прикладів мозаїки в Італії. Усередині мавзолей прикрашений мозаїками, яким приблизно на 100 років більше, ніж мозаїкам церкви Сан-Вітале. Мозаїчні стіни та склепіння сяють дивовижним, глибоким синім кольором, характерним для пізньої епохи імперії.

Гробниця Данте — це просте Мармурове спорудження, в якому зберігаються залишки одного з найбільш легендарних поетів Італії. Мавзолей був побудований набагато пізніше смерті Аліг’єрі.

Марина ді Равенна – причал для яхт на північному сході від міста. На північному краю розташована затока з безліччю рибальських і вітрильних човнів, а на південному краю — довга ділянка пляжу з красивим золотистим пісочком.

Giardini Pubblici — парк в історичному центрі міста. Він зовсім невеликий, але там приємно прогулятися і трохи побути на свіжому повітрі між оглядами мозаїк і визначних пам’яток міста. Для дітей обладнані дитячі майданчики. Вхід в парк безкоштовний, але врахуйте, що він зачиняється із заходом сонця.

Але не тільки пам’ятками історії та культури славиться це місто. Поруч розташовані курортні містечка Адріатики, які можуть запропонувати відмінний відпочинок.

Пляжі

Якщо Ви – любите пляжний відпочинок, то найкращий сезон для поїздки до Равенни – це липень, серпень і перша половина вересня. Однак, пам’ятайте, що в цей час найбільше туристів, тому ціни можуть бути трохи завищеними (у самих італійців традиційно відпустки в серпні).

Porto Corsini є ідеальним місцем для людей, які люблять активний відпочинок, зі школами серфінгу та можливостями для верхової їзди. Ви можете вирушити на риболовлю і насолодитися прогулянками вздовж довгого пірсу з видом на море.

Porto Corsini є ідеальним місцем для людей, які люблять активний відпочинок, зі школами серфінгу та можливостями для верхової їзди. Ви можете вирушити на риболовлю і насолодитися прогулянками вздовж довгого пірсу з видом на море. Casalborsetti розташований у невеликому рибальському селищі, на пляжі досі зберігся маленький порт для невеликих човнів і є кемпінг Villaggio Camping Adria.

Всього за кілька миль від Casalborsetti розкинувся ще один чудовий пляж – Marina Romea, в якому також є невеликий порт. Пляж Marina Romea оточений сосновим лісом, який простягається вдовж усього шляху до пляжу. На цьому пляжі є аж два кемпінги – Reno і Camping Romea.

Punta Marina Terme, зі спа прямо на пляжі. Тут є джерело термальної води, яка може бути корисною під час лікування різних захворювань.

Їжа. Що скуштувати?

Італійська кухня дуже різноманітна й неабияк відрізняється у кожному регіоні. Але навіть на думку багатьох італійців, кухня Емілії-Романії — одна з найсмачніших у всій країні, тому мистецький тур цим регіоном дуже швидко перетворюється на гастрономічний.

Squacquerone di Romagna — ніжний, м’який традиційний сир цього регіону. Зазвичай, його подають з італійської коржем. Також, буває, додають рукколу, помідори або прошутто.

Сappelletti — традиційна паста з сиром всередині (традиційно з рікоттою або пармезаном), яку подають зі знаменитим ragu — тобто фаршем в томатному соусі. Повірте, це того варте. Особливо, з келихом червоного вина.

Свинина Mora Romagnola. Готують м’ясо в різних місцях за різними рецептами, але спробуйте, це завжди дуже ніжна страва.

Морепродукти — традиційно це молюски і мідії. Оскільки море все ж недалеко, вони завжди свіжі і дуже смачні! Їх подають відвареними як закуску.

Поїздка до Равенни задовольнить вимоги будь-якого туриста. Тут і мистецтво, і відпочинок, і оздоровлення, і, звичайно, свято для найвибагливішого шлунку. Тож пакуйте валізи і приємної вам подорожі.

Єва Окушко