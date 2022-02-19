Несхожі на борщ, або Національні страви деяких країн Європи

Під час подорожей майже кожен турист хоче спробувати смачну національну їжу. Що ж спробувати за кордоном, якщо ви плануєте поїздку зовсім скоро або вже прибули до місця призначення? Розпочинаємо гастротур Фінляндією, Нідерландами, Грецією.

Фінляндія

Фінам притаманна пристрасть до «домашньої кухні», а свіжий хліб є обов’язковим атрибутом кожного застілля. На першому місці в цій країні страви із риби, такі як веселкова форель у власному соку, лосось у власному соку, запечені лосось і сиг, салат з оселедця “росоллі”, своєрідний салат-асорті з рибопродуктів “саламат”, ікра прісноводної риби з цибулею і сметаною “меті”, запіканка з картоплі і оселедця “калалаатікко”.

Традиційні м’ясні страви, в основному, готуються з оленини і дичини. Печеня з оленини з картопляним пюре і брусничним варенням, огірки з медом і домашній сир, м’ясо по-карельськи в горщику, смажена оленина, тушкована в дерев’яному посуді баранина, а також безліч страв з лосятини і птиці.

Серед молочних страв великою популярністю користуються сири, кисле молоко і “віїлі” – кисло-солодкий молочний продукт, який використовується, як добавка до багатьох страв. На десерт часто подають ягоди, якими так багата місцева природа та дріжджові булочки “пулла”.

Улюблений напій фінів – кава, за його споживання країна впевнено посідає перше місце в світі! Також фіни люблять домашнє пиво, яке є неодмінним атрибутом будь-якого столу. Особливе місце займають місцеві ягідні лікери, настояні на лісових ягодах і травах: морошка, брусниця, журавлина і куманика. Вони мають незвичайний смак і особливий аромат.

Головними стравами фінської кухні є страви з риби. Без них не обходиться жодне застілля. Маті – ікра прісноводної риби, заправлена свіжою цибулею та сметаною. Гравіолі – форель, сьомга чи сиг у сухому пряному маринаді.

Греція

Застілля для греків – це більше, ніж звичайний прийом їжі. За столом збираються родичі, друзі, сусіди, справи відкладаються на потім, неприємності забуваються, всі спілкуються і насолоджуються їжею та компанією.

Особливе місце в грецькій кухні займають овочі: вони обов’язково присутні на столі. У Греції їдять овочів більше, ніж в будь-якій іншій європейській країні. Якщо однією з найважливіших плодових культур грецької кухні є оливки, то баклажан, мабуть, є одними з найулюбленіших овочів. Він входить до складу відомої грецької запіканки – мусака, різноманітних салатів. З інших овочів у греків популярні артишоки, помідори, квасоля, морква і фаршировані листя винограду. З прянощів і спецій греки найбільше люблять цибулю, часник і корицю.

Завдяки морю, грецька кухня багата різними морепродуктами: барабулькою, вуграми, рибою-меч, восьминогами, кальмарами, креветками, мідіями, омарами і багатьма іншими дарами моря.

У Греції виробляють особливо смачний сир, бо в любові до цього продукту греки перевершили навіть французів – в середньому на душу населення припадає 23 кг сиру на рік, а це, за статистикою, найвищий показник в Європі. У Греції налічується 20 видів місцевих сирів, але найвідомішими, які можна знайти майже в кожному ресторані, є фета і кефалотірі.

Греки дуже багато п’ють кави і практично не п’ють чай. Після трагічного 1974 року, коли турки вирізали половину населення острова Крит, з’явилась “грецька кава”, до якої прийнято подавати солодощі.

Продукти, які користуються особливою повагою у греків – це вода і хліб. При цьому хліб подається виключно свіжий і до кожної страви існує свій особливий сорт. Вода ж є для греків символом гостинності, це перше, що подають гостю, і практично у всіх закладах громадського харчування вода не продається, а її подають безкоштовно.

Мусака – це національна страва Греції (точніше найпопулярніша із них). Точного рецепту страви не існує, так як варіантів її приготування настільки багато, що неможливо вибрати один – це справжня знахідка для любителів імпровізувати на кухні. По суті, це соковита овочева запіканка, що ввібрала в себе все тепло і сонячну атмосферу Середземномор’я.

Нідерланди

Нідерландські господині не люблять проводити багато часу на кухні, тим не менш, вони пильно стежать за тим, щоб всі страви були подані теплими, були смачні та добре поєднувалися між собою.

Нідерланди омиваються Північним морем, тому повсякденними стравами є свіжі морепродукти – оселедець, морський вугор, палтус, устриці. Цікаво, що у рік на кожного жителя цієї країни припадає в середньому майже 10 кг м’яса мідій. Його варять, солять, маринують, роблять консерви. Риба подається переважно в тушкованому вигляді, полита розтопленим вершковим маслом, і з вареною картоплею. До запеченим рибних страв зазвичай подають листовий салат.

Найбільш поширені страви – це обсмажене в свинячому жирі філе свіжого оселедця з цибулею, зеленою квасолею і вареною картоплею, рясно посипане дрібно нарізаною зеленню петрушки, а також судак, тушкований в духовці з овочами і вареною картоплею, политий розтопленим маслом і посипаний петрушкою.

Національною стравою нідерландської кухні є хутспот (або хот піт) – нарізана скибками варена або тушкована яловичина, яку подають на блюді з гарніром із овочевого пюре, приготованого з відвареної моркви, цибулі та картоплі.

Скільки країн – стільки й національних смаколиків. Тож бажаємо вам багато подорожувати і спробувати безліч смачних страв.

Вікторія Коцюбинська