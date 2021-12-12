Кулінарні скарби Середземномор’я. Частина 2

Середземноморська кухня — рай для гурманів. Тисячі туристів вирушають сюди для того, щоб отримати гастрономічну насолоду та відкрити для себе щось нове. Тому запрошуємо вас у кулінарний тур середземноморськими країнами!

Як ми зазначали раніше, кухня середземноморських країн мають багато спільних особливостей та загалом схожі між собою. А сьогодні ми помандруємо країнами, які особливо вирізняються своїми кулінарними традиціями та поглянемо, що цікавого готує для нас Туреччина та Португалія.

Смачні дива Туреччини

Починаємо нашу мандрівку з однієї з найбагатших кухонь світу, традиції якої перейняли й інші народи. Це турецька кухня, історія якої починалася ще з Османської імперії та формувалася під впливом грецької, арабської та слов’янської кулінарної культури. Вона, мабуть, найбільш відрізняється від інших середземноморських. Характеризується вона розмаїттям страв з м’яса та морепродуктів, а також десертів. Та з іншими кухнями її об’єднує велике використання оливкового та вершкового масла, борошна і рису. Багато страв готують у печі та на фритюрі.

Традиційний турецький обід починається з мезе — закуски. Вона часто складається з білого сиру, дині, гострого перцю, йогурту, салату з баклажанів, артишоків, долми та м’ясних кульок. Подається з міцним алкогольним напоєм раки.

На перше турки полюбляють їсти супи. Серед найпопулярніших — молочний, сочевичний та шифа чорбаси. У перекладі з турецької останній означає «лікувальний суп» та готується з сочевиці, моркви, картоплі, цибулі, селери та перців. Сочевиця у турків — постійний інгредієнт турецьких супів. Вона багата на вітаміни та макроелементи та допомагає швидкому травленню.

Значну частину кулінарного різноманіття турецької кухні займають страви з м’яса. І ми не можемо не згадати найвідомішу з них, яка вже увійшла у нашу буденність. Це кебаб (у перекладі з перської — смажене м’ясо) та його найпопулярніший різновид донер-кебаб. Для його приготування м’ясо (баранина, яловичина, індичатина або курятина) обсмажують, нарізають невеликими шматками та змішують з цибулею, салатом, помідорами, приправами та соусом, після чого закручують в лаваш.

З м’ясного в Туреччині також варто спробувати суджук — ковбасу з яловичого або баранячого м’яса, яку спочатку сушать, а потім підсмажують на сковорідці. До неї додають багато прянощів, що надає страві насичений смак.

Звісно, не можна забути про морепродукти, якими багате середземноморське узбережжя. Особливо туристи виділяють турецькі мідії, які подають різноманітними способами та на будь-який смак.

А на десерт смакуємо славнозвісні солодощі — пахлаву та рахат-лукум. Проте тут вони значно смачніші, ніж на пляжах вітчизняних курортів, тому обов’язково спробуйте їх у Туреччині.

Португалія: земля вина та риби

Далі по курсу — колоритна Португалія. Країна вина та футболу. І не менш колоритної кухні. Серед інших вона виділяється різноманіттям страв зі свіжої риби та морепродуктів, використання місцевих вин та сирів. Тут росте мало овочів, тому португальці люблять подавати їх цілими у сирому чи відвареному вигляді. А от свіжу зелень використовують значно менше, ніж їхні середземноморські сусіди.

Риба є національним багатством цієї країни. Особливо португальці виділяють сардину та тунець. З цих видів риби та морепродуктів вони готують калдейраду — рибне рагу з картоплею та овочами. Рецепти цієї страви змінюються залежно від регіону.

Візитною карткою португальської кухні стала бакаляу. Це солена сушена тріска. Португальці кажуть, що існує 365 способів приготування цієї страви, по одному на кожен день року. Але їх може бути значно більше. Зазвичай бакаляу подають не як самостійну страву, а додають до неї картоплю та вино.

А на перше тут їдять калду верде — густий суп з капусти, картоплі та гострих ковбасок. Назву страві подарувало вино верде (у перекладі — зелений), яке додають в суп. Як і цей напій, страва теж виходить зеленою на колір та пікантною на смак.

А на друге варто спробувати соковитий стейк у соусі з портвейну.

Португальці люблять десерти та не жаліють фантазії на створення нових рецептів солодощів. Досить популярним є паштел-де-ната. Це тістечко у вигляді кошиків з листкового тіста, які наповнені заварним кремом. Рецепт вигадали католицькі монахи, які й розповсюдили його країною.

Ще Португалія славиться своїм шоколадом, тому спробувати його тут це must-eat. Особливо рекомендуємо продукцію Cacao di Vine, яка виготовляє винний шоколад ручної роботи. Смакота!

Місцева кухня та колорит насичує не тільки тіло, а й душу. Адже гастрономія — це не лише продукти та страви, а й люди, які їх готують, та давні традиції. Сподіваємося, ви змогли почерпнути з цієї мандрівки щось нове та цікаве. До нових подорожей гостинним узбережжям Середземного моря!

Ольга Ковальчук