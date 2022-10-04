7 чудес Китаю: Стежками мур, гір і водойм

Деякі туристичні напрямки залишаються для нас маловідомими. Один із таких – Китай. Але побачити в цій країні можна безліч всього. Які саме місця зроблять ваш відпочинок тут незабутнім, читайте далі.

Великий китайський мур

Це низка кам’яних та земляних укріплень у північній частині Китаю. Їх збудували, щоб захистити північні кордони Китайської імперії від кочових племен. Деякі частини муру звели ще до нашої ери, але найбільше – у епоху династії Мін. Сьогодні туристи можуть побачити величезну стіну, яка охполює чимало провінцій: Хунань, Хубей, Сичуань тощо.

Мур має загальну протяжність близько 21 196 км. До нього входять траншеї, а також природні захисні бар’єри: гори та річки. Також уздовж Великого муру є сторожові вежі та каземати. А в головних гірських проходах збудовані справжні фортеці.

Класичні китайські сади Сучжоу

Розташовані у однойменному місті провінції Цзянсу. Це місце уже не перше століття відоме своїми водними та гірськими пейзажами. У поєднанні з архітектурою природа приваблює щороку багатьох мандрівників. Усі вони прагнуть побачити кам’яну альтанку «Цанлан», яку збудували в ХІ столітті, а також левову гущавину «Шіцзилінь», що бере початок з 1342 року.

А ще мандрівників чекають такі сади:

«Лю» – збудований у епоху династії Мін. Тут розташовані альтанка «Чуши», монастир «Ханьбі» і башта «Мінсе». Найбільше архітектурних споруд – саме у цьому місці.

– збудований у епоху династії Мін. Тут розташовані альтанка «Чуши», монастир «Ханьбі» і башта «Мінсе». Найбільше архітектурних споруд – саме у цьому місці. «Чжочжен» – є найбільшим парком у місті. Його будували під час правління імператора Чженде з династії Мін. У ньому можна поглянути на павільйони, альтанки та вежі. Центральною у композиції є вода.

– є найбільшим парком у місті. Його будували під час правління імператора Чженде з династії Мін. У ньому можна поглянути на павільйони, альтанки та вежі. Центральною у композиції є вода. «Ванші» – є найменшим садом у Сучжоу. Це місце не тільки мальовничих волойм, але й палаців.

Літній палац

Розташований у Пекіні. Це літня резиденція династії Цін. Вона має площу близько 290 га та бере початок у ХVIII ст. На півночі видно гору Ваньшоушань, а на півдні від неї – озеро Куньмінху. На території є чимало різних споруд, які загалом мають більше 3000 приміщень.

А ще всюди видніються мости, павільйони і тераси. Не менш цікавими будуть і храми. Уздовж берега озера проходить «найдовший у світі розмальований коридор». На його стінах – близько 8000 картин. Крім того, навколо стоять фігури левів і драконів – символів імператорської могутності.

Хуаншань

Це гори у центральній частині південного Китаю. З 1990 року вони внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Їх площа – 1200 кв. км. На весь світ гори відомі чотирма речами: Хуаньшаньськами соснами, скелями, мінеральними джералами та хмарами. Більшість року вони оповиті тумано – саме це створює унікальні природні пейзажі.

Крім того, місцевість має багате культурне минуле. Хуаншань не перше століття приваблює поетів і художників, які шукають на гірських схилах творчого натхнення. Станом на сьогодні понад 20 тис. віршів описують всю велич цієї місцевості. А якщо потрапили сюди, то не оминайте села у підніжжя – це унікальна можливість познайомитися з культурою краще.

Чжанцзяцзе

Це національний лісовий парк у однойменному міському окрузі провінції Хунань. Найвідомішою його частиною виступає територія Улін’юань. Вона є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1992 року. Саме тут ви побачите понад 3000 унікальнальних карстових колон. Деякі з них сягають висоти в 200 метрів.

Також у Чжанцзяцзе на мандрівників чекають види на гору Тяньцзи, сотні видів рослин і рідкісні тварини. Зокрема, найвідомішими є велика китайська саламандра, золотий фазан і кабарга. У парку функціонує канатна дорога теж. Доїхати сюди можна на автобусі.

Янцзи

Також відома як Чан. Це найдовша річка у Євразії. Вона простягається від міста Шанхай до відносно невеликої провінції Цінхай. Довжина водойми – 6380 кілометрів. Вона щороку продукує близько 20% китайського ВВП. До того ж, Янцзи протікає через велику кількість екосистем, а тому тут ви побачите дельфінів, алігаторів та не лише.

Над річкою збудовано чимало мостів. Один із таких має довжину більше 8 км. Це – Сутунський вантовий міст. Наостанок, особливо цікавими для туристів уже не перший рік є «Три ущелини» – природний кордон між провінціями Хубей і Чунцін.

Потала

Царський палац і буддійський храм у місті Лхаса також зможе здивувати будь-якого мандрівника. Він розташований на місцевому пагорбі. З 1994 року внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Першу будівлю на цьому місці збудували ще у 637 році. Сучасний вигляд з’явився лише у середині ХVII століття за ініціативою Далай-лами V. Сьогодні туристи зможуть побачити залу Побалакан і печеру Фа-Вана.

Нагадуємо, що раніше на порталі виходив матеріал про Гонконг.

Станіслав Ткацевіч