Подорож слідами Її Величності королеви Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета ІІ відома як найдовше правлячий монарх в історії, її життя було наповнене неймовірними історичними подіями. Та найбільше вона любила подорожувати. Пройдімося шляхами королівських мандрівок.

Королева Єлизавета ІІ стала першим монархом, який здійснив навколосвітню подорож. При цьому Її Величність не мала паспорту для пересування між державами. Кожна з її подорожей мала історичну цінність, а деякі супроводжувалися резонансними політичними подіями.

Перша мандрівка в новому статусі

Менш ніж через півроку після своєї коронації Її Величність королева Єлизавета поїхала у свою першу мандрівку, яку потім назвали «Турне Співдружності». До складу країн, які були відвідані королевою ввійшли країни альянсу націй, які колись були Британською колонією. Подорож відбувалася на всіх типах транспорту – сушею, морем та повітрям. Першою зупинкою стали Бермудські острови, які сьогодні мають чимало принад, що варті відвідування.

Сучасні туристи можуть подивитися на морський музей, де можна знайти безліч артефактів, які були знайдені на затонулих суднах. Любителі тварин можуть відвідати Бермудський акваріум, музей та зоопарк, де знайдуть незабутні враження зі споглядання тварин Карибського басейну як діти так і дорослі. Також визначною принадою регіону є старовинний Бермудський чавунний Маяк, який досі функціонує та є неймовірним оглядовим майданчиком.

Подорож до античної Туреччини

У 1971 році королева Великої Британії відвідала Туреччину з метою вшанування пам’яті солдатів, що полягли під час Першої Світової війни. Проте відомою ця подорож стала завдяки світлині, на якій Єлизавета ІІ вистрибує на берег з баржі після висадки з корабля Роял Яхт Британія. Під час тієї подорожі вона також відвідала античне місто Ефес, від якого була у захваті.

Сьогодні Ефес можуть відвідати усі бажаючі. Місто розташоване неподалік Ізміру, екскурсійні маршрути є на будь-який смак та гаманець. Відвідувати перлину античного світу радять ближче до осені або під вечір, оскільки камінь, з якого побудований весь комплекс нагрівається на спекотному літньому сонці. Там ви побачите Римський театр, Бібліотеку Цельса, а неподалік розташоване одне з чудес світу – Храм Артеміди.

Китай, що захоплює з першого погляду навіть монархів

За весь час Єлизавета ІІ була з офіційним візитом у Китаї лише один раз, однак ця подорож була досить визначною, адже королева стала однією з небагатьох осіб, яким дозволили відвідати Заборонене Місто у Пекіні. Також Її Величність мала можливість побачити Велику Китайську Стіну разом із принцом Філіпом.

Головними китайськими туристичними принадами сьогодні лишаються місця, що відвідувала королева. Досі безліч туристів жадають побачити стіну, яку видно навіть з космосу, та таке таємниче Заборонене Місто. Окрім цього варто поглянути на одне з всесвітніх надбань ЮНЕСКО – Теракотову армію що у провінції Шеньсі.

Беззаперечно – королева Єлизавета ІІ для багатьох стала прикладом щирого кохання до чоловіка, насиченого та яскравого життя. У подорожах та цікавих місцях для відвідувань їх так само не було рівних. Сьогодні гуляючи, чи то в сонячному Ефесі, чи то на морських Бермудах, а чи в загадковому Китаї пам’ятайте, що колись тут подорожувала Її Величність, та хоч на мить відчуйте себе монархом.

Анна Тарасенко