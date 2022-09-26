Природний катаклізм минув: Бермудські острови повертаються

Сумновідомий ураган «Фіона» пройшов приблизно за 75 миль на захід від Бермудських островів та накликав на острів сильний дощ та вітер, що призупинило туристичне життя. Але наразі повідомляють, що робота відновлена, а острів знову відкритий для туристичного бізнесу.

«Бермудські острови готові прийняти відвідувачів, що забронювали місця для відвідування в ці вихідні і в осінній сезон.», – сказала Трейсі Берклі, яка тимчасово виконує обов’язки генерального директора BTA. «Дякую всім мешканцям за їхню важку роботу та стійкість, оскільки ми знову вітаємо гостей на нашому острові».

Вже у суботу було відновлено поромне сполучення по всьому острову. Наразі міжнародний аеропорт LF Wade, а також дамба (головна дорога, що обслуговує аеропорт), вже знову працюють.

Також повідомляється, що всі центри обслуговування відвідувачів Бермудських островів знову відкриті.

Готелі Бермудських островів також функціонують та готові знову вітати та обслуговувати гостей.

Злата Чернова