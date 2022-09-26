Полегшення для туристів: онлайн-оновлення паспортів у США

Мандрівники зможуть продовжувати свої паспорти онлайн з наступного року за пілотною програмою, котра була запущена ще в серпні, повідомляє The New York Times.

В рамках процесу онлайн-заявки туристи можуть робити та завантажувати свої власні фотографії й оплачувати їх кредитною або дебетовою карткою, або за допомогою платежу ACH (Automated Clearing House) для переказу коштів зі свого банківського рахунку.

Однак, щоб отримати паспорт дистанційно ви повинні відповідати таким вимогам: має бути не менше 25 років; останній паспорт був дійсним протягом 10 років, а їхній старий паспорт був виданий між дев’ятьма і 15 роками тому. Також ті, хто продовжують документи онлайн не можуть змінити своє ім’я, стать, дату народження чи місце народження.

За даними Державного департаменту, час очікування паспорта буде такий самий, як і зазвичай, яке зараз складає в середньому від семи до десяти тижнів для звичайного обслуговування або від чотирьох до шести тижнів для термінового. За цю послугу туристи мають заплатити 130 доларів, а якщо хочете отримати швидше, то будьте готові додати ще 60 доларів. За швидку доставку (1-2 дні) потрібно буде доплатити 18,32 доларів.

Нагадаємо, що Державний департамент проводить по всій країні спеціальні ярмарки паспортів , більшість з яких орієнтована на абітурієнтів та дітей.

Леся Доренко