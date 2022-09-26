Канада скасовує усі COVID-обмеження на в’їзд

Країна не буде вимагати від туристів докази вакцинації, тестування чи медичну інформацію через канадський додаток ArriveCan, оголосили офіційні особи на прес-конференції. Нововведення набуде чинності 1 жовтня.

Міністр транспорту Омар Альгабра підтвердила — пасажирам, які прибувають до країни повітряним, наземним чи водним транспортом будуть не потрібні негативні тести чи вакцинація перед посадкою. Проте в оголошенні на веб-сайті уряду Канади наголошується, що набір керівних принципів залишиться для захисту туристів та членів екіпажу. Він буде відповідати підходу Сполучених Штатів. Мандрівникам також більше не треба носити маски в літаках чи поїздах.

“Ми завжди стверджували, що надзвичайні заходи, які ми ввели на наших кордонах, а також щодо літаків, поїздів і суден були тимчасовими, і що ми коригуватимемо їх у міру зміни ситуації”, – заявила Альгабра.

Таке ослаблення відбулося після того, як кілька інших країн скасували свої обмеження (Австралія, Нова Зеландія та Японія ), котрі планують знову почати приймати незалежних мандрівників з 11 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні Канада вимагає, щоб більшість туристів були повністю вакциновані, а також держава зобов’язує мігрантів, які сідають на круїзний лайнер, проходили тестування перед від’їздом.

Леся Доренко