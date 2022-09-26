Відкриття нового готелю Royalton Splash Riviera Cancun

Канкун та Мексиканські Кариби останнім часом переживають готельний бум. Оскільки міжнародні поїздки продовжують відновлюватись після дворічної перерви, у регіоні з’являється більше готелів та курортів.Royalton Splash Riviera Cancun відчинить свої двері перед відвідувачами вже у грудні цього року.

Розташований вздовж берегової лінії Рів’єри Майя, сімейний курорт із системою «все включено» орієнтований на розваги для будь-якого віку. Його тропічні околиці, бірюзові води та береги з пальмами щиро запрошують усіх відвідувачів на чудовий відпочинок.

Royalton Splash Riviera Cancun пропонує гостям 9 типів номерів, кожен обов’язково знайде щось для себе. В усіх номерах є балкон і цілодобове обслуговування.

Серед іншого гості можуть безкоштовно завітати до ресторанів та барів, боулінгу, критої ігрової галереї, фітнес-центру, а також до аквапарку з 14 гірками.

Бажаючі можуть забронювати житло на новому курорті вже з 20 грудня.

Проживання протягом 6 ночей у січні 2023 року коштуватиме 2300 доларів США (або 386 доларів США за ніч) при виборі розкішного напівлюксу. Перебування тієї ж тривалості у більш висококласному номері Luxury Junior Suite з видом на океан коштуватиме 6 309 доларів.

Адреса: Milla de oro, Carretera federal 307 km 332, Playa del Carmen, 77580 Cancún, QR, Мексика

Злата Чернова