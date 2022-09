Дебют у Лондоні: Six Senses відкриває розкішні резиденції

The White і Six Senses оголосили, що нові резиденції Six Senses в переосмисленому універмазі Whiteleys в Західному Лондоні відкриються в кінці 2023 року.

Ексклюзивний бренд Six Senses вперше приїжджає до Лондона з розкішним готелем і резиденціями, відкриття яких заплановано на кінець 2023 року. Вони будуть розташовані в Whiteley, відреставрованому історичному місці колишнього універмагу Whiteleys, відкритий в 1911 році. Знаходиться місце в районі Bayswater, що на Заході Лондона. Це буде новий і дебютний флагманський об’єкт бренду у Великобританії.

Six Senses London буде складається зі 110 номерами люксами та 14 брендованими резиденціями, які пропонують доступ до зручностей готелю та всіх привілеїв, які надає будинок Six Senses.

Комплекс буде включати індивідуальний дизайн інтер’єру, послуги консьєржа, харчування, прибирання та оздоровчі програми. Номера резиденції є природним продовженням готельного комплексу, але з більш індивідуальним, домашнім колоритом. Кожен номер, спроєктованний компанією AvroKO , повністю мебльований чудовими сучасними меблями, сучасною обробкою і паркетними дерев’яними підлогами.

Тут буде розташований затишний лобі-бар і лаунж, ресторан із відкритою кухнею, який працює цілий день, і зона відпочинку у дворі. Також резиденція пропонує доступ до таких сучасних зручностей, як приміщення для спільної роботи, Фітнес-студія, парова лазня, сауна, спа-центр Six Senses. Буде доступий багатофункціональний спортивний майданчик, критий 65-футовий басейн і багато іншого. Мешканці також матимуть повний доступ до Six Senses Place, приватного клубу для членів клубу з конференц-залами, оздоровчими залами та рестораном.

Вартість комплексу оцінюється понад 3,3 мільйона доларів й містить відновлення фасаду будівлі та знакового купола. А також планують додавання сучасних архітектурних елементів до історичної будівлі.

Для жителів, які використовують це місце як свій другий або третій дім(довго проживають у ньому), зможуть внести своє житло в реєстр готелів на строк до 90 днів на рік, щоб допомогти компенсувати витрати й отримувати дохід.

Домовласники можуть отримувати 60% чистого доходу, одержуваного від використання готелю. Six Senses London допоможе управляти всіма орендними платами та допоможе вам надійно зберігати ваші речі в складських приміщеннях ampe всередині будівлі. Команда також допомагає керувати технічним обслуговуванням та іншими побутовими потребами.

Завдяки першокласному розташуванню готелю Whiteley в Західному Лондоні, поруч з кількома визначними Пам’ятками Лондона, музеями, ресторанами та магазинами, жителі будуть знаходитися в самому серці найкращого, що може запропонувати місто.

Богдана Богданова