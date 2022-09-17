Найкращий готель Аргентини за версією World Travel Awards

Премія World Travel Awards назвала Gran Meliá Iguazú найкращим готелем Аргентини у 2022 році. Нагорода була вручена на урочистій церемонії, яка проходила на Ямайці. На премії також були представлені найкращі туристичні бренди з усієї Америки та Карибського басейну.

Премію World Travel Awards було засновано у 1993 році для визнання досягнень у сферах подорожей та туризму. Переможці визначаються онлайн-голосуванням, в якому беруть участь як мандрівники, так і професіонали туріндустрії. Цю нагороду можна порівняти з премією «Оскар» у кінематографі.

Gran Meliá Iguazú розташований на території національного парку Ігуасу, одного із семи природних чудес світу, має вишуканий та розкішний дизайн, який дозволяє насолоджуватись цілющою силою природи з дивовижною панорамою на пишні джунглі. Готель пропонує унікальне розташування всередині водоспадів Ігуасу та може похвалитися вишуканою інтернаціональною кухнею у трьох ресторанах та чотирьох барах.

Генеральний директор Gran Meliá Iguazú Ана Готі поділилася своїми враженнями після церемонії: «Для мене велика честь отримати цю нагороду від однієї з найпрестижніших та всеосяжних премій – World Travel Awards. З цим званням ми продовжимо підтримувати наш стандарт якості у всіх послугах».

Готель запрошує мандрівників досліджувати приховані перлини нескінченних тропічних лісів Аргентини з їх неймовірно різноманітною флорою та фауною!

Анна Запша