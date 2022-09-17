Кількість міжнародних відвідувачів Дубаю збільшилася втричі

Туризм є одним із ключових стовпів економіки Дубаю й він суттєво сповільнився через пандемію, але цей рік став виключенням. За перші 7 місяців 2022 року кількість міжнародних відвідувачів зросла майже втричі. Це перевищує загальну кількість за весь 2021 рік.

За перші сім місяців 2022 року Дубай прийняв близько 8,1 мільйона іноземних відвідувачів. Згідно з даними Dubai Economy and Tourism Department (DET), наприкінці червня місто відвідало 7,12 мільйона туристів. Такі показники можуть дозволити зрівнятися з 16,73 мільйонами людей, яких місто прийняло у 2019 році, останньому повному році до початку пандемії.

Що ж вплинуло на відновлення туристичного сектору? Відновлення пояснюється урядовими ініціативами, які включали введення заходів безпеки та ефективну кампанію вакцинації.

Ключовим фактором для відновлення сектору, стало створення Expo City в Дубаї. Expo 2020 залучило десятки мільйонів туристів. Шейх Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум заявив, що вони очікують «потужного відновлення туризму» і цієї зими.

Країна також готується до напливу гостей на чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, який розпочнеться у листопаді. Крім того, відродження авіаційного сектору значно сприяло зростанню туризму. ОАЕ були однією з перших країн, які успішно відкрили свої кордони, що дозволило секторам економіки відновити свою діяльність.

Анна Запша