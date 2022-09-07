Expo City Dubai вже приймає перших відвідувачів

Район Expo City Dubai, який має стати економічним центром, житловим простором та місцем проведення заходів і виставок у Дубай, був частково запущений 1 вересня за місяць до офіційного відкриття.

Організатори Expo City Dubai повідомили, що відвідувачі, які бажають повернутися у дух Expo, можуть відвідувати виставку раніше офіційного відкриття, яке заплановано на 1 жовтня, тому павільйони Mobility («Мобільність») і Sustainability («Сталий розвиток») готові прийняти відвідувачів вже з 1 вересня. Перед повним запуском також можна побувати на Garden in the Sky («Сад у небесах») – платформа, з якої відкривається панорамний вид на всю виставку.

Як і на Expo 2020 Dubai, дістатися сюди можна буде на метро. Вхід до Expo City Dubai буде безкоштовним, на відміну від всесвітньої виставки Expo 2020 Dubai. Однак, за відвідування окремих пам’яток відвідувачам доведеться заплатити.

Павільйони Mobility та Sustainability відкриті щодня з 10.00 до 18.00, вартість квитків становитиме 50 дирхамів – 14 доларів з людини в один павільйон (безкоштовно для дітей віком до 12 років і людей з обмеженими фізичними можливостями). А відвідування пам’ятки під назвою Garden in the Sky становитиме 30 дирхамів – 8 доларів з людини.

Квитки можна придбати в касах Expo City Dubai або на офіційному сайті Expo.

Анастасія Білоус