У пошуках сонця: де провести відпочинок взимку

Ми офіційно подолали екватор зими з усіма пишними святкуваннями. Це означає, що засніжені пейзажи починають набридати, а мрії про райські тропічні пляжі спливають в уяві все частіше. Якщо ви з тих, хто вже почав відчувати гостру потребу у вітаміні D, пропонуємо 4 найкращих місця для «літнього» відпочинку взимку.

Марокко

Зимовий відпочинок у Марокко можна описати декількома словами: яскраво, колоритно та бюджетно. Ця країна не дуже популярна серед мандрівників, тому відсутність натовпу туристів зробить ваш відпочинок ще приємнішим. Столиця Марокко — Марракеш — місто, що чарує кожного своєю стародавньою архітектурою, величною природою та теплою гостинністю. Здобути насолоду від прогулянок цими вуличками влітку дається не кожному: у липні та серпні температура в тіні частенько перевищує +40°C. Саме тому відпочинок у Червоному місті в зимові місяці, коли температура коливається в межах 20 градусів, — найкраще рішення.

Прохолодні дні можна скоротати насолоджуючись шопінгом місцевими базарами, або відвідати один із музеїв світового класу, такий як MAP Marrakech, де представлено понад 3000 вишуканих експонатів ювелірних виробів з усього світу, або Музей сучасного африканського мистецтва Al Maaden. Якщо ви бажаєте зануритися в місцеву культуру, рекомендуємо зупинитися в готелі Caravan Agafay, що за 45 хвилин їзди від центру Марракеша. Люксовий еко-готель розташований глибоко в пустелі Агафай, серед скелястих дюн та видів на засніжені вершини гір Атлас, — просто дух захоплює!

Шрі Ланка

Останній рік виявився складним для економіки Шрі-Ланки, через ковідні обмеження, але країна знову приймає туристів. Це одне з тих місць, де, насправді, є все для ідеального відпочинку. Традиційно, найкращим часом для відвідування Шрі-Ланки вважається зима. Температура не забирається вище +28°C, а у вечірній час навіть не опускається до +24°C, а головна відмінність від літнього сезону — відсутність тропічних дощів.

Типовий пляжний відпочинок та огляд природних пам’яток взимку проходить максимально комфортно. Головне — подбати про захист від москітів, які намагаються зіпсувати вечірні години відпочинку.

Найкраще зрозуміти цей регіон та його особливості допоможе готель Malabar Hill, відкритий у 2022 році на відновленій плантації кориці. Його вілли розташовані на території площею 33 гектари, де можна зустріти понад 500 видів тварин, включаючи мангустів і малабарських птахів-носорогів. Стиль готелю поєднує в собі індійську на мавританську культури, що підкреслюється видами на пишні ліси, рисові поля та Індійський океан.

Дубай

Від легендарного Бурдж-Халіфа до блискучого Бурдж Аль-Араб: місто Дубай знає чим здивувати туристів. Поєднуючи футуристичну архітектуру з давніми традиціями та культурою, місто-феномен може запропонувати туристам усе: від магазинів і ресторанів до культурних пам’яток і пригод. Зима — чудовий час для відвідування Дубая, усе завдяки приємному клімату: температура коливається в межах +15 — +25°C. Це означає, що ви можете проводити багато часу на свіжому повітрі, відвідуючи екскурсії, катаючись по пустелі та відпочиваючи на пляжах без нестерпно палаючого сонця.

Рекомендуємо відвідати заклад Sonara Camp. Цей розкішний ресторан, розташований посеред Аравійської пустелі, обіцяє кожному відвідувачу неймовірні враження. Заклад відомий своїми розважальними програмами: від стрільби з лука, інтерактивного шоу соколів до катання на верблюдах. Для поціновувачів більш спокійного відпочинку, Sonara Camp можуть запропонувати, спостереження за вогняним шоу під час куштування традиційної арабської кухні під живу музику. Розкішний відпочинок у цьому райському оазисі ви ніколи не забудете.

Коста-Ріка

Мандрівники Центральною Америкою просто обожнюють яскраву та карнавальну Коста-Ріку (й не дарма!). Відвідати «тропічну Швейцарію» взимку — хороший спосіб зрозуміти, чому весь світ у неї закоханий.

З приходом грудня починається сухий сезон, а це означає, що проливні дощі не завадять вашому відпочинку. Але варто зазначити, що поруч із Карибським морем продовжують господарювати сильні осадки та вітри, тому за пляжним відпочинком краще їхати на Тихоокеанське узбережжя.

Рекомендуємо готель Hacienda AltaGracia, відкритий у листопаді 2021 року. Він розташований на старій кавовій фермі в передгір’ях Таламанки та є втіленням філософії pura vida — «чисте життя», яка полягає у вмінні не переживати через дрібниці та насолоджуватися життям.

День тут може початися з катання верхи серед дерев арабіки на фазенді, прийняття річкової ванни в річці Каліентільйо або спостереження за птахами в тропічних лісах: усе закликає жити моментом.

Тож зима це не перешкода для відпочинку. Плануйте подорожі, відпочивайте і бережіть себе.

Аділе Меметова

(Головне фото https://www.istockphoto.com)