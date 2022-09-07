14 країн світу перейменували вулиці і площі на честь України

Понад 20 вулиць та площ у всьому світі було перейменовано на честь України в рамках кампанії Ukraine Street. Про це мовиться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
Ідея проєкту виникла у відповідь на цинічні намагання росії перекрутити історію України та “скасувати” незалежність нашої держави. Необхідність ходити вулицями України до своїх посольств по всьому світу є чудовим щоденним нагадуванням представникам росії про суверенітет України, а також її відданість цінностям демократії та свободи.
На сьогодні в рамках кампанії
Роботу з перейменування за кордоном вулиць на такі, що пов’язані з Україною, МЗС розпочало у співпраці з українським комунікаційним агентство Be—it Agency консалтингової групи One Philosophy після російського вторгнення в Україну.
Натхненням для проєкту стали європейські країни, які змінили адреси російських посольств ще в перші тижні війни росії проти України. Албанія дала частині вулиці нову назву – вулиця Вільної України, Литва змінила назву вулиці на вулицю Українських Героїв, Латвія – на вулицю Незалежної України, а Норвегія змінила назву площі перед посольством росії на площу України. Тим часом мешканці Афін, Вашингтону та Лісабону також звернулися до місцевих рад з ідеєю про перейменування.
Кампанія Ukraine Street закликає весь світ зробити Україну частиною своїх столиць і таким чином підтримати Батьківщину народу з вільним духом і незламною волею.
Анастасія Білоус