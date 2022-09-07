Спецномінація мами: центр Одеси – всесвітня спадщина ЮНЕСКО

Агентство ООН допоможе Україні подати заявку на внесення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини, – повідомляє гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

ЮНЕСКО мобілізувало експертів для підтримки позиції України, щоб надання Одесі такого статусу могло бути терміново розглянуте країнами-членами Комітету всесвітньої спадщини. Такі дії були результатом переговорів міністра культури України Олександра Ткаченка з Одрі Азуле в штаб-квартирі в Парижі.

Гендиректорка ЮНЕСКО повідомила, що агентство ООН фінансуватиме найм додаткового персоналу, який займатиметься охороною колекцій музею образотворчого мистецтва та Одеського музею сучасного мистецтва, а також надасть фінансову допомогу для відшкодування збитків, що завдали памʼяткам.

«Це дасть змогу краще захистити світову культурну спадщину. Об’єкт визнаний й охороняється українською державою. Він розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту й уже зазнав артилерійського обстрілу, а 24 липня росіяни зруйнували частину великого скляного даху й вікон Одеського художнього музею 1899 року», – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадуємо, до обʼєктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні вже входять Софійський собор, Геодезична дуга Струве, Церква спаса на Берестові в Києві, Києво-Печерська лавра й історичний центр Львова, деревʼяні церкви в Карпатах, Резиденція митрополитів у Чернівцях (університет), карпатські ліси, Херсонес.

Анна Нечипоренко