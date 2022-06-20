Перший Заповідник Темного Неба в Індії чекає на туристів

Настав час придивитись уважніше до астрономічного туризму, що останнім часом стає все більш популярним.

Що таке заповідник темного неба?

Заповідник темного неба – це територія без світлового забруднення, що створюється людиною. Такі заповідники дуже добре охороняють. Їх території використовують для популяризації астрономії. У багатьох країнах існують різні програми з перетворення територій на заповідники темного неба. Міжнародна асоціація темного неба (IDA) використовує слово заповідник замість слова парк для позначення своїх заповідників темного неба. Це зроблено для того, щоб люди не плутали міжнародні заповідники темного неба (IDSR) та міжнародні парки темного неба (IDSP).

Перший в Індії заповідник темного неба.

Індійський інститут астрофізики, адміністрація Ладакської союзної території та Рада розвитку Ладакського автономного пагорба, підписали тристоронню угоду, щоб створити перший в Індії заповідник темного неба в Ладакху.

Цей район належить дуже красивому й незайманому заповіднику дикої природи Чангтханг.

Хоча це не перший випадок, коли наука сприяє розвитку туризму, і це не перша астрономічна туристична дестинація в Індії, ця концепція заповідника темного неба, безсумнівно, є унікальною для країни. І, безумовно, першою для регіону Ладакх.

Ідея полягає в тому, щоб покращити місцевий туризм за допомогою науки, і в процесі дізнатися багато чого про астрономічні спостереження.

Ця територія, безумовно, є хорошим вибором для проєкту через місце розташування, а також незаймане довкілля. Тут ночі безхмарні переважну частину року, що робить регіон чудовим місцем для спостереження за зірками. Повірте, це хобі швидко перетворюється на дуже популярне пригодницьке заняття.

Допомагає те, що Ладакх вже є домом для Індійської астрономічної обсерваторії, якою керує Індійський інститут астрофізики, Бангалуру.

Основною метою заповідника є захистити нічне небо від світлового забруднення. Небагато хто знає, що цей фактор є однією з основних перешкод, з якими дослідники стикаються під час наукових спостережень.

Олена Зотова