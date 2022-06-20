Раніше цього тижня в каньйоні Дашбаші, розташованому приблизно за дві години їзди від столиці Тбілісі, у Південній Грузії, відкрили скляний міст довжиною 240 метрів з «ромбоподібною» планкою, підвішеною в центрі.

Міст побудований інвестиційною групою Kass Group, яка працює в Ізраїлі та Грузії. Величезна прозора споруда розташована на висоті 280 метрів і простягається через пам’ятку природи, відкриваючи панорамний вид на приголомшливі водоспади та печери.

Будівництво мосту зайняло близько трьох років, а прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відвідав офіційне відкриття мосту 14 червня.

Відмінною рисою мосту є його багаторівнева планка, розташована на найвищій точці, яка вважається найбільшою і найвищою підвісною спорудою в світі. Проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 40 мільйонів доларів, також включає в себе зіплайн, де відвідувачі можуть їздити на велосипеді по каньйону, і «гойдалки». Ряд гостьових люксів, розташованих неподалік від мосту, відкриються незабаром.

Томер Мор Йосеф з Kass Group раніше розповів, що форма мосту насправді була натхненна самим каньйоном.

«Мета полягає в тому, щоб створити екстремальний, захопливий і незабутній момент, який розбудить усі п’ять почуттів гостей і зуміє залишитися в їхній пам’яті», — сказав він минулого року щотижневій газеті Georgian Journal .

Маргарита Варадовська