IMEX Frankfurt. Україна на міжнародній арені туризму

31 травня – 2 червня 2022 року у Франкфурті пройшла міжнародна виставка індустрії гостинності та ділового туризму, де львів’яни представили Україну.

Команда Львівського конференц-бюро та управління туризму Львівської міської ради презентувала Україну на міжнародній виставці туризму у Франкфурті. Цього року стенд України мав особливу увагу з боку учасників та відвідувачів виставки з усього світу. Також міжнародні фахівці сфери ділової гостинності обговорювали із представниками України необхідність відновлення туризму в країні після перемоги, висловлювали підтримку та розглядали можливості майбутньої співпраці.

Керівниця міського управління туризму Христина Лебедь засвідчила, що присутність української команди на таких заходах – це ще один спосіб заявити про себе та підтримати нашу країну в такий складний час. Також вона наголосила, що туризм в Україні не зник і подальша співпраця з міжнародними колегами допоможе відновити його після подій війни.

Українська делегація на цьогорічній виставці говорила про ситуацію в країні, гуманітарну роль Львова під час війни та перспективи інвестицій в місті.

Софія Каїнська (в.о. директора Львівського конференц-бюро) зауважує, що проведення IMEX – це яскравий сигнал, що конференції, форуми, конгреси та виставки готові повертатися до живих форматів після дворічної ковідної перерви. Більше того, всі організатори шукають нові місця і країни для їх проведення. Львів може стати новим партнером для міжнародних конференцій, адже має що запропонувати. Є конференц-зали різних типів, великий вибір готелів. А головне – професійне середовище, яке готове співпрацювати. Вже зараз Львівське конференц-бюро налагоджує контакти з міжнародними асоціаціями та організаціями, щоб після перемоги вони обрали саме Львів. Сьогодні вже всі знають, де Україна та Львів на карті світу. Сьогодні всі захоплюються українцями. За підтримки ДАРТ українська делегація також була представлена працівниками управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Коротка довідка:

IMEX Frankfurt – міжнародна виставка бізнес туризму зустрічей та заходів Worldwide Exhibition for Insentive Travel, Meetings and Events (IMEX Frankfurt);

ДАРТ – Державне агентство розвитку туризму. Є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України.

Анна Тарасенко