19 червня від президента Турецького туристичного клубу Угура Джемірджана пролунала пропозиція щодо сприяння розвитку туристичного вектору у регіоні Нагірного Карабаху. Інформація з’явилася під час проведення прес-конференції, присвяченої поїздці іноземних мандрівників до Карабаху.
Азербайджанське інформаційне агентство
«Я впевнений, що Туреччина може сприяти розвитку різноманітних великих туристичних проєктів у Карабасі. Близькість наших народів ще більше сприятиме туризму між Азербайджаном та Туреччиною», – повідомив Угур Демірджан.
Рішення було сформоване після трьохденної подорожі 24 міжнародних мандрівників із 10 різних країн містами азербайджанського Карабаху. У рамках мандрівки гості відвідали печеру Азих у районі Ходжавенд, Шушу, Агдам, Кельбаджар, Лачин. Фінальною точкою маршруту стало місто Зангелан.
Нагадаємо, що регіон Нагірного Карабаху є місцем ведення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією, які не припинялися з початку 20 століття. Територія Нагірного Карабаху офіційно є частиною Азербайджану.
10 листопада 2020 року було підписано тристоронній договір між Азербайджаном, Вірменією та Росією про припинення вогню у Нагірному Карабасі.
Дарина Чабанова