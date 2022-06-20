19 червня від президента Турецького туристичного клубу Угура Джемірджана пролунала пропозиція щодо сприяння розвитку туристичного вектору у регіоні Нагірного Карабаху. Інформація з’явилася під час проведення прес-конференції, присвяченої поїздці іноземних мандрівників до Карабаху.

Азербайджанське інформаційне агентство Trend розмістило результат проведеної конференції за участі голови Турецького туристичного клубу, під час якого було анонсовано плани Туреччини щодо допомоги облаштування Карабаху для відвідування туристами. За словами Джемірджана, відкриття Зангезурського коридору має дати поштовх для залучення більшої кількості туристів між Туреччиною та Азербайджаном. Окрім цього, президент клубу наголосив на жахливості вандалізму, зчиненого вірменами у згаданому регіоні.

«Я впевнений, що Туреччина може сприяти розвитку різноманітних великих туристичних проєктів у Карабасі. Близькість наших народів ще більше сприятиме туризму між Азербайджаном та Туреччиною», – повідомив Угур Демірджан.

Рішення було сформоване після трьохденної подорожі 24 міжнародних мандрівників із 10 різних країн містами азербайджанського Карабаху. У рамках мандрівки гості відвідали печеру Азих у районі Ходжавенд, Шушу, Агдам, Кельбаджар, Лачин. Фінальною точкою маршруту стало місто Зангелан.

Нагадаємо, що регіон Нагірного Карабаху є місцем ведення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією, які не припинялися з початку 20 століття. Територія Нагірного Карабаху офіційно є частиною Азербайджану.

10 листопада 2020 року було підписано тристоронній договір між Азербайджаном, Вірменією та Росією про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

Дарина Чабанова