Угорщина змінює для українців правила безкоштовного проїзду 

З 15 вересня для українців введені нові правила проїзду поїздом для українців-переселенців. Про це повідомляє прес-служба державної залізниці Угорщини.

Наразі українці зможуть отримати безкоштовні квитки за окремими напрямками на визначених станціях. Безкоштовно проїзд можливий з білетом« Солідарність» у кабіні другого класу.

Проїзд можливий по таким напрямкам:

від станцій на маршруті Захонь – Ніредьхаза; станцій Хидашнемети/Нірабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза – до станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/Кебанья-Кішпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфьольд/Хедьешхалом/Cоб;

Ще від станції :

Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кішпешт/Будапешт-Келенфьольд – до станцій Хедьешхалом/Cоб;

Маємо зауважити, що квиток «Солідарності» неможливо придбати від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта.

Купити квиток можливо лише :

в касах станцій з відправленням поїзда з цих станцій від кордону в регіони країни або з Будапешту до станцій на кордоні (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нірбогдань, Кемече, Шоштохедь, Шошто, Ніредьхаза, Хидашнемети, Нірабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келеті, Будапешт-Нюгаті, Будапешт-Делі, Кебанья-Кішпешт, Будапешт-Келенфьольд);

на борту певних поїздів, які перетинають кордон, при наданні відповідного документа, що посвідчує особу.

Для всіх інших держава Угорщини надає певні пільги відповідно до постанови уряду 85/2007.

Розміри пільг залежать від декількох факторів, а саме статусу та віку людини.

Категорії українських біженців, які можуть подорожувати дешевше:

100% знижки на квитки – особи які подають заяву на визнання біженцем чи на отримання тимчасового захисту; ті, хто вже отримав такий статус;

100% – дітям до 6 років, які подорожують з дорослими;

50% – дітям 6-14 років;

33% – особі до 26 років;

33% – знижка для батьків, які супроводжують 1-2 дітей;

90% – групова знижка для багатодітних сімей.

Ще 28 лютого держава Угорщини запровадила квитки «Солідарності» для українців-біженців. За допомогою квитка для громадян України значно полегшувається проїзд в Угорщини. Самий квиток має доволі пристойні переваги:

можна розпочати поїздку на будь-якому вокзалі;

змінити пункт призначення під час обміну квитка безплатно;

Залізнична компанія допомагає біженцям також подорожувати спеціальними потягами, які відправляються із прикордонного міста Загонь – через Ніредьгазу, Дебрецен та Солнок – до залізничного вокзалу Келеті в Будапешті.

Для цього слід лише підтвердити українське громадянство за допомогою посвідчення особи чи паспорта.

Богдана Богданова