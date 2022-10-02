Найбільший парк птахів в Азії закривають.

Всесвітньо відомий парк, де проживає близько 3500 птахів, включаючи папуг, фламінго, пінгвінів і орлів, приєднається до Сінгапурського зоопарку та нічного сафарі, а також до нового розкішного курорту Banyan Tree, щоб сформувати центр екотуризму на півночі Сінгапура.

Останній день роботи парку птахів Джуронг у його нинішньому місці буде 3 січня 2023 року. Парк закриється через 52 роки після відкриття в 1971 році. Майбутній екоцентр Mandai планують відкрити в 2023 році.

Побудований за початкову вартість 2,5 мільйона доларів, парк площею 20,2 гектара щорічно приваблює близько 850 000 відвідувачів, які збираються, щоб побачити його знаменитий вольєр із водоспадом, пташині шоу та різноманісті виставки. За даними Singapore Tourism, це найбільший парк птахів в Азії.

З моменту відкриття в 1971 році, коли тут було лише 1000 птахів із 60 видів, масштаби парку птахів значно розширилися, і тепер вважається, що в ньому мешкають понад 400 видів птахів.

Протягом багатьох років робітники парку також брали участь у кількох видатних заходах з порятунку та реабілітації птахів.

У 2018 році один із птахів-носорогів, який бореться з агресивною формою раку, отримав надрукований на 3D-принтері протез, який ветеринари парку встановили йому на дзьоб.

Зграя фламінго в парку також привернула увагу громадськості, коли пташеня на ім’я Сквіш було помічено, гуляючи навколо центру розведення та досліджень у парі блискучих синіх черевиків, щоб розвивати силу своїх ніг і захищати подушечки ніг від твердої землі.

Рідкісний дикий білий гриф був предметом національної уваги, коли він зійшов зі свого міграційного шляху та приземлився в Сінгапурі в грудні минулого року.

Незважаючи на відсутність видимих ​​ушкоджень, здоровенний птах не зміг літати. Після лікування в госпіталі на території парку гриф зрештою полетів.

Парк працюватиме за звичайним графіком до запланованого закриття в січні. Тим часом співробітники організують серію заходів, екскурсій і туристичних стежок, присвячених історії парку птахів Джуронг.

Олена Зотова