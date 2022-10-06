Поїздом через Альпи: Топ 5 маршрутів Європи

Один із варіантів помилуватися видами – подорожувати поїздом. Долини річок, сотні тунелів і мостів через гори – лише маленька частина того, що можна побачити. Які залізниці Європи варті вашої уваги, читайте далі.

Земмерінгбан

Залізниця розташована у Австрії. Її збудували між 1848 і 1854 роками. Це перша у світі гірська залізниця. У її спорудженні брали участь близько 20 тисяч чоловік. Дорога прокладена на висоті 985 метрів над рівнем моря. Щоб створити цей шлях, довелося прорубати 14 тунелів і побудувати 16 віадуків. Крім того, було зведено понад 100 мостів.

Маршрут проходить через Земмерінґський перевал між Мюрццушлагом і Глоггніцем. Саме тому кожний пасажир має змогу побачити небачену гірську красу. Крім того, буде помітно старання австрійського архітектора Карла фон Гега, який намагався якнайкраще поєднати природу та техніку. З 1998 року залізниця є Світовою спадщиною ЮНЕСКО.

Берніна-експрес

Залізнична гілка сполучає швейцарський Кур із італійським Тірано. Більша частина маршрута пролягає через об’єкт всесвітньої спадщини. Він охоплює дві лінії: Альбула та Берніна. Обидві є частиною Ретійської залізниці. Потяг запустили з метою огляду визначних місць.

Маршрут проходить через 196 мостів і 55 тунелів. На ньому мандрівники також можуть побачили мальовничий перевал Берніна в Альпах висотою 2253 м над рівнем моря. Уся подорож зазвичай триває чотири години. Окрім гірських пейзажів, туристи зможуть поглянути на озера, річку Альбула та не лише.

Міттенвальдська залізниця

Також відома як «залізниця Карвендель». Її маршрут пролягає через Альпи у Австрії та Німеччині. Вона сполучає Іннсбрук через Зеефельд та Міттенвальд із Гарміш-Партенкірхеном. Збудована протягом ХІХ-ХХ століть. Сьогодні це поулярний міжнародний маршрут.

Найбільше він відомий своїми пейзажами. Мандрівники на шляху можуть побачити не лише неповторну красу гір, але й долини річок Інн та Ізар. Не можна забувати й про інші озера. На шляху є чимало тунелів теж. Найдовший під назвою Мартінсванд має довжину 1810 метрів. Наостанок, на цьому залізничному шляху буде нагода побачити різноманітні мости.

Льодовиковий експрес

Так зветься поїзд, який пролягає через один із наймальовничіших маршрутів Європи. Він з’єднує залізничні вокзали двох великих гірських курортів: Церматт і Санкт-Моріц. Більшість того, що туристи можуть побачити під час подорожі цим маршрутом є Світовою спадщиною ЮНЕСКО.

Під час поїздки на мандрівників чекатимуть гори, мальовничі озера та не лише. Найвідоміша пам’ятка на маршруті – це віадук Ландвассер протяжністю 136 метрів між населеними пунктами Шміттен і Філізур у швейцарському кантоні.

Золотий перевал

Це ще один відомий панорамний маршрут у Швейцарії. Від Цвайзіммен поїзд відправляється до Монтре. Цей маршрут захопить будь-якого мандрівниками найрізноманітнішими пейзажами під час подорожі.

Ви зможете побачити корівок на зелених лугах, традиційні дерев’яні будинки. Найкраще чекатиме ближче до кінця поїздки: вид на Женевське озеро. А спуск з пагорба в кінці поїздки дозволить повністю насолодити красою природи в країні.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про відпочинок на лижах у Європі.

Станіслав Ткацевіч