Арт-гід Стамбулом: 10 музеїв і галерей, що змінять світогляд

Навіщо їхати у Стамбул? У кожного свої причини: шопінг, архітектура тощо. Та якщо ви хочете справді унікального досвіду, потрібно зазирнути до осередків мистецтва. Тож, які музеї та галереї доповнять вашу прогулянку Стамбулом, читайте далі.

Стамбульський музей сучасного мистецтва

Розташований у районі Бейоглу. Відкритий у 2004 році. У ньому переважно зберігаються експонати турецьких художників. Їх можна знайти у колишній будівлі морського складу під назвою «Антрепо №4». Постійні колекції зазвичай можна побачити на верхньому поверсі. Водночас нижній використовують для тимчасових виставок. Крім того, тут є бібліотека та кінотеатр.

У постійній колекції є роботи Ходжа Алі Різа, Гікмета Оната, Недіма Ґунсура та інших турецьких митців. Досить відомою є творчість Шенера озмена, Інджі Евінера та Юсуфа Тактака. Наостанок, у музеї зберігаються праці міжнародних художників: Моніки Бонвічіні, Дага Айткена та Ліами Гіллік.

Музей невинності Орхана Памука

Ще одна пам’ятка району Бейоглу. Її заснував у 2012 році турецький нобелівський лауреат Орхан Памук. Це сталося після написання ним однойменного роману. Музей зосередився на історіях двох стамбульських родин, які покладені в основу твору.

Заклад ілюструє пам’ятні предмети з історії багатого стамбульця Кемала та його бідної двоюрідної сестри. За сюжетом роману він закохався у неї. Експозиція складається з понад 1000 об’єктів. Тут ви побачите речі, пов’язані з весіллям і просто стосунками.

Галерея Pilevneli

Це галерея сучасного мистецтва у районі Долапдере. Перед туристами вона постає як непримітна сіра будівля із витонченим дизайном. Всередині є декілька кімнат. Саме там проходять різноманітні виставки. Зазвичай їх змінюють раз у місяць.

Наразі музей пропонує гостям поглянути на роботи французького митця Аріка Леві. Його виставка під назвою «Емоційна Справедливість» має на меті подарувати гостям відчуття особливої подорожі через «власні» скульптури з кристалів і мінералів. Варто зазначити, що потрапити до закладу іноді не просто – довжина черги може сягати більше кілометра.

Галерея Arter

Так зветься ще одна арт-галерея Стамбула. Вона розташована неподалік Pilevneli. Її відкрила некомерційна організація Arter у 2010 році. Тоді у закладі були представлені лише 160 робіт. Та з часом усе змінилося. Лише до 2018 р. у галереї провели 35 виставок. Сьогодні на території площею 18 000 квадратних метрів є зали для виступів, навчальні зони та навіть книжкова крамниця.

Нині колекція Arter налічує понад 1300 робіт близько 400 художників із усього світу. Вони охоплюють період від 1960 р. до наших днів. Тут є предмети живопису, скульптури тощо. Певну частину експонатів становлять відеоматеріали. Заклад гостям пропонує безліч тем і концепцій.

Музей діалогу

Можна знайти біля станції метро «Гайреттепе». Він пов’язаний із міжнародною ініціативою «Діалог». Мета цього проєкту – продемонструвати те, як власне життя сприймають люди з інвалідністю.

Музей подарує вам досвід прогулянок Стамбулом у повній темряві. Маршрут передбачає відвідування парків, доріг тощо. Крім того, ще один унікальний досвід передбачає «діалог у тишині». Гостей знайомлять із мовою жестів, яка допомогає комунікувати тут з іншими.

Художня галерея Х-ist

Розташована за кілька хвилин ходьби від Топхане – громадського фонтану, який збудували у ХVII столітті. Галерею заснували у 2004 році. Це зробили з метою підтримки молодих художників. Тепер вона є одним із найпопулярніших місць дозвілля у місті.

Всередині ви побачите чимало робіт сучасної епохи. Колекцією опікується досвідчений колекціонер Даріо Бескіназі. Незабаром у Х-ist пройде персональна виставка художника Айфуна Гюльнара. У ній гості зможуть побачити роботи, де поєднані традиції європейського мистецтва ХVI-XVIII століть із сучасністю.

Художня галерея Mixer

Розташована у районі Бейоглу. Це особливий прострі сучасного мистецтва, який був створений із метою розвитку нового покоління турецьких художників. Заклад зосереджується переважно на місцевих талантах.

Утім, у відвідувачів буде шанс побачити й роботи міжнародних митців теж. У галереї представлені фотографії, колажі, картини та багато іншого. Час від часу тут проходять майстер-класи та навчальні програми, щоб надихати мистецьку спільноту міста.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про цікаві місця, що можна подивитися неподалік Стамбулу.

Станіслав Ткацевіч