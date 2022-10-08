Поїздка до Ніжина: Подорож крізь призму зруйнованих життів

Обстріляні райони, автентичні церкви та музеї – як змінився Ніжин після 24 лютого та чому туди варто їхати сьогодні.

Ніжин – перлина Чернігівщини

Ніжин – мальовниче місто на обох берегах річки Остер. Вперше його згадують ще у 1078 році у «Повісті минулих літ». Тоді місцевість, де проходила битва між князями, звалася «Ніжатина нива».

Найбільше місто прославилося у часи національно-визвольної війни під проводом гетьмана Б. Хмельницького. У 1648-1654 рр. Ніжин став центром козацького полку – одного з найбільших на Лівобережжі. Водночас саме тут відбулася трагічна Чорна рада.

Сьогодні Ніжин – важливий стратегічний вузол, туристичний осередок і затишне місто.

Чим можна доїхати

Від залізничної станції «Дарниця» до Ніжина їхати близько 112 кілометрів. Тому є чимало електричок. Квиток для дорослих у цьому напрямку коштує лише 40 грн, а доїхати можна за дві години.

Якщо ви бажаєте опинитися в місті швидше, то потрібно брати квиток на поїзд. Станом на сьогодні найшвидший варіант – це двоповерхова Skoda, яка виконує рейс із Києва зранку. Киток на неї обійдеться у 165-175 грн. Є інші швидкісні поїзди теж.

Наостанок, до міста курсують автобуси. Більшість з них зупиняються біля Вертіївки на трасі. Є і ті, що їдуть безпосередньо у місто. За дорогу вам доведеться віддати щонайменше 200 грн.

Відлуння війни

Коли ви прибуваєте до міста, є відчуття, що війни і немає. Гостей зустрічає вокзал 1868 року, на якому людей вистачає. Магазини відкриті, бізнес працює. Навіть коли йдеш по місту, то відчувається спокій і затишок. Лише час від часу можуть везти зруйновану військову техніку: як правило, це танки з фронту, від яких нема живого місця.

Здається, що у Ніжині нічого не відбувалося. Та це не зовсім так. Просто відбитки війни видно не одразу. Перші сліди бойових дій можна бачити ще на під’їзді до Ніжина. Там, у Хвилівці, є зруйнований міст через річку В’юниця, який підірвали українські військові ще 25 лютого. Вважається, що це допомогло вберегти Ніжин від окупації.

Як тільки потрапляєш у район Гуньки, то картина теж не краще. Тут уже можна побачити обгорілі багатоповерхівки та чимало вибитих вікон від вибухової хвилі. Руйнувань зазнали навіть школа та дитячий садок.

До того ж, деякі з містян залишились без даху над головою взагалі. Наприклад, після прямого влучання у приватний сектор родина лікарів Боришкевичів втратила своє місце проживання. Наразі на місці будинку видно лише фундамент.

Кращі локації міста, щоб подивитися зараз

Та не зважаючи на точкові руйнування в Ніжині, місто майже повністю ціле та відносно неушкоджене. Визначних місць теж вистачає:

Площа Івана Франка – центральна у місті. Колись це місце було західною околицею міського городища. Сучасного вигляду воно набуло лише в першій половині ХХ століття. Тут є різноманітні заклади, працюють фонтани та відпочивають люди.

– центральна у місті. Колись це місце було західною околицею міського городища. Сучасного вигляду воно набуло лише в першій половині ХХ століття. Тут є різноманітні заклади, працюють фонтани та відпочивають люди. Ніжинський агротехнічний інститут – це пам’ятка на вулиці Шевченка. Вона розташована поруч із площею. Її заснували ще у 1895 році. Поруч із інститутом є облаштований сквер.

– це пам’ятка на вулиці Шевченка. Вона розташована поруч із площею. Її заснували ще у 1895 році. Поруч із інститутом є облаштований сквер. Всіхсвятська церква – збудована на місці дерев’яного храму в 1782 році в еклектичному стилі. Його спорудженню сприяв гетьман Іван Мазепа. Особливого вигляду церкві надають портики доричного ордену та спаровані колони.

– збудована на місці дерев’яного храму в 1782 році в еклектичному стилі. Його спорудженню сприяв гетьман Іван Мазепа. Особливого вигляду церкві надають портики доричного ордену та спаровані колони. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – одне з найвідоміших місць у Ніжині. Його заснували у 1820 році. З тих пір його стінами пройшли чимало відомих людей: письменник М. Гоголь, байкар Л. Глібов тощо. У правому крилі старого корпусу розташована картинна галерея. Парк біля університету теж чудовий. А біля нового корпусу ви знайдете по-справжньому «інстаграмну» лавку.

Не варто оминати Ніжинський академічний український драматичний театр ім. Михайла Коцюбинського та Покровську церкву.

Сквери, парки та музеї – інші унікальні місця Ніжина

Окрім вище згаданих пам’яток, у місті є інші цікавинки. Одним із таких є сквер імені Юрія Лисянського, всесвітньо відомого українського мореплавця. Він перший здійснив навколосвітню подорож. Саме його дослідження поклали початок новій науці – океанографії. Окрім світломузичного фонтану, поруч можна поглянути на церкву Іонна Богослава – споруду ХVIII ст., яку звели на кошти грека Івана Тернавіота.

Також на вулиці Гоголя розташований Музей рідкісної книги. У ньому зберігається зібрання цінних рукописів і книг, які охоплють період ХVI – XX ст. Фонд установи налічує близько 3000 експонатів.

Ще одним не менш відомим місцем виступає «Ніжинська поштова станція». Це унікальний для України тип закладу, який присвячений розвитку поштової справи. Зараз у ньому зберігаються марки, конверти та інші незвичайні речі.

Наостанок, поціновувачі природи можуть пройтися уздовж каналу, де тече річка Остер. Там є Комсольський парк і мальовничі галявини, на яких пасуться коні.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про Чернігів, де ми розповіли про найцікавіші місця обласного центру.

Станіслав Ткацевіч