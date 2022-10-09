Невідома сторона Баку: Прогулянки, панорами, музеї

Азербайджан – країна фортець, палаців і моря. Якщо ви хочете поїхати сюди вперше, варто відвідати її столицю – місто Баку. Що саме у ньому можуть знайти мандрівники, читайте далі.

Азербайджанський державний музей килима і народного прикладного мистецтва

Був заснований у 1967 році. Розташований у центрі Баку. Його можна побачити навпроти приморського бульвару. Це перший у світі музей килимів. Названий на честь Лятіфа Керімова. Це відомий азербайджанський килимар.

Всередині закладу зберігаються твори мистецтва з Кубі, Єревана, Гаянджі та Шекі. Також тут можна побачити посуд і національний одяг ХІХ століть. Усередині є ювелірні вироби, зброя та килими із різноманітними орнаментами. Деякі візерунки сягають ще Х століття.

Дівоча вежа

Розташована біля прибережної частини Старого міста. Це одна із найвідоміших пам’яток столиці. Достеменна дата побудови невідома. Вмонтована кам’яна плита з надписом у стіну вказує на те, що вежу заснували у ХІІ ст. Її висота – 28 метрів.

Стіни башти мають товщину 4-5 метрів. Раніше цю пам’ятку використовували для оборонних потреб міста. У ХVIII – XIX столітті вежу використовували як маяк. Він почав світитися 1858 році. З 2000 року це об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Палац Ширваншахів

Це пам’ятка ХV століття – палац правителів Ширвану. Внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Його будівництво пов’язане з перенесенням столиці Ширваншахів до Баку. До нього також входять усипальниця, мечеть 1441 року, мінарет і лазня.

Сьогодні палац має 52 кімнати. Його фасад прикрашений високим портиком. Деякі частини споруди мають еркери. На другому поверсі розташована кімната для шаха та його сім’ї. Всередині палацу є постійні виставки. Крім того, на цій території археологи

знаходили монети, мідний посуд і музикальні інструменти ХІІ-ХІХ ст.

Центр Гейдара Алієва

Є ще одною відомою пам’яткою Баку. Центр являє собою архітектурну композицію із виставкових залів, адміністративних будівель і музею. Його проект розробили у 2007 році. Автором центру стала дизайнер арабського походження Заха Хадід.

Якщо ви сюди потрапите, обов’язково варто пройтися виставкою залою «Шедеври Азербайджану». У ній зберігаються рідкісні монети, зразки народного одягу та мідні вироби середньовічної доби.

Бакинська телевежа

Є найвищою спорудою в країні. Її сроектували ще у радянські часи. Будівництво почали у 1979 р. Роботи завершили у 1979 році. Нині вона має висоту 310 метрів. Її добудували наприкінці ХХ століття. Саме тому офіційно Бакинську телевежу офіційно відкрили лише у 1996 році. У ХХІ ст. провели реконструкцію. Тепер на висоті 175 метрів є ресторан із панорамою на Баку. Вночі телевежу підсвічують кольорові вогні.

Мечеть Тезепір

Розташована на вулиці Мірза Фаталі Ахундова. Її почали будувати у 1905 році на кошти меценатки Набат-ханум Ашурбекової. Автором проекту був Зівер бек Ахмедбеков. Після її смерті роботи призупинили. У цей час мечеть відігравала роль кінотеатру та складу.

З 1943 році до сьогодні це святиня. На її території розташована будівля Управління мусульман Кавказу. Інтер’єри мечеті оздоблені візерунками Азербайджанського живопису та рідкісних східних орнаментів. У чоловічому залі мандрівники зможуть побачити 52 люстри.

Мечеть Гейдара

Розташована у Бінагадфінському районі. Названа на честь президента Азербайджану Гейдара Алієва. Її будували протягом 2012-2014 років. За цей період постала територія площею 12 тис м. кв.

Мечеть фасаду облицьований спеціальним каменем у стилі Ширван-Абшеронської архітектури. Можна побачити чотири мінарети. Висота кожного з них становить 95 метрів. Інтер’єри оздоблені особливими прикрасами. На куполі висічені аяти із священного Корану.

Палац Ісмаілія

Сьогодні це будівля Академії наук Азербайджану. Вона розташована на вулиці Істіглаліят. Палац був заснований у 1913 році. Проєкт належить польському архітектору Йосипу Плошко.

Азейбарджанський мільйонер Муса Нагієв відправляв його до Італії, щоб він обрав найкращі стилі будування. Сьогодні туристи можуть побачити неоготичний палац. У інтер’єрах відображені європейські традиції будування.

Маленька Венеція

Розташований на вулиці Нефтяників. Тут можна побачити парк зі штучними каналами. Його заклали ще у другій половині ХХ століття. Водночас у 2012 році провели масштабну реконструкцію.

Тепер гості міста можуть покататися на традиційних венеційських човнах – гондолах. Вночі тут є освітлення, а це робить водні прогулянки ще більш романтичними для усіх. На берегах є кафе, ресторани та різноманітні магазини.

Відкрийте свій унікальний Баку.

Станіслав Ткацевіч