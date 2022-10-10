Урядове серце Європи: 10 причин поїхати до Брюсселя

Одним із найособливіших міст Європи є Брюссель. Саме тут засідає Європейський парламент. А музеї, парки та палаци міста точно не залишать байдужими. Як зберегти кошти та що дивитися в Брюсселі туристам, читайте далі.

Економія – понад усе

Чимало туристів приїжджають у міста Європи та не знають багатьох нюансів. Один із таких – як заощадити гроші під час подорожі. Це можна зробити просто. Наприклад, у Брюсселі достатньо придбати Brussels Card. Вона надає будь-якому туристу одразу декілька переваг:

49 музеїв міста можна відвідати вільно;

є знижки на інші туристичні атракції;

Також є опція взяти Brussels Card + public transport. Ця карта дозволить пересуватися всіма видами публічного транспорту без додаткової плати 24, 48 чи 72 години.

Найменша вартість – від 29 євро або 895 грн. Якщо ви берете цю карту, заощадите близько 15,5 євро або 478 грн. Детальніше про неї можна почитати тут .

Топ незвичайних місць, які варто побачити в Брюсселі

Атоміум. Це футуристична споруда. Вона розташована на Pl. de l’Atomium 1. Уже давно визнана національним бельгійським символом і визначною пам’яткою столиці. Побудована в ХХ столітті. Формою відтворює просторове розташування атомів однієї з алотропних модифікацій заліза у вигляді збільшеної в 165 мільярдів разів кубічної елементарної комірки.

Висота споруди – 102 м, а вага – 2400 тон. Туристи можуть побачити 9 «атомів» у формі сфер діаметром 19 м. Їх з’єднують 20 труб, які виконують функції опор і коридорів з ескалаторами. Відповідно до задуму авторів – Атоміум мав символізувати науково-технічний прогрес людства, а 9 сфер репрезентувати таку ж кількість бельгійських провінцій. Сьогодні пам’ятка приймає відвідувачів у концертному та виставковому залах. Також є сувенірний магазин і ресторан із панорамним видом на Брюссель.

Міні-Європа. Це парк, який розташований біля підняжжя Атоміуму. Тут зібрані найвідоміші архітектурні споруду та пам’ятки західноєвропейських столиць. Масштаб – 1/25. Можна побачити близько 350 будівель і 80 міст. Деякі макети коштували до 350 000 євро. Також є анімації: поїзд, млини, виверження Везувію. У кінці маршруту можна побачити інтерактивну експозиція «Душа Європи». У парку є такі пам’ятки:

Церква святого Марка у Загребі;

Празькі куранти Чехії;

Ейфелева вежа в Парижі;

Шпаєрський собор у Німеччині.

І це лише маленька частина.

Світ потягів. Більше відомий як Train World. Розташований на Place Princesse Elisabeth Brussels B-1030. Це музей залізниці біля станції Схарбек. Відкритий у 2015 році. Має площу 8000 кв. м. Тут можна побачити 22 локомотиви. Є 1200 інших об’єктів. Найвідоміші – це залізничний міст ХІХ ст та локомотив локомотив “Pays du Waes” 1845 року. Цей потяг вважається найстарішим у континентальній Європі.

Парламентаріум. Розташований на Pl. du Luxembourg 100, у комплексі будівель Європарламенту. І саме ця споруда – перша причина їхати в Брюссель. Всередині ви зможете дізнатися усе про функціонування Європейського парламенту. Екскурсію наповнюють мультимедійні посібники, панорами та гіди на 24-х мовах. Зайти сюди можна сім днів на тиждень. Вхід вільний, але візит потрібно планувати онлайн .

Музей природничих наук. Розташований на Rue Vautier / Vautierstraat 29, В-1000. Заснований у 1846 році. Є частиною Бельгійського королівського науково-дослідного інститут природничих наук. У всьому світі музей відомий залою динозаврів – вона є найбільшою у світі. Тридцять фосилій скелетів ігуанодонів були знайдені в селищі Берніссар, Бельгія.

Королівський палац. Є офіційною резиденцією бельгійського монарха. Її можна побачити в Брюссельському парку, в центрі столиці. Королівська сім’я сюди навідується досить рідко – вона проживає в Лакенському палаці. Тому пам’ятка доступна туристам більшість часу. Споруду почали зводити ще у 1783 році. Сьогодні це пам’ятка архітектури в стилі неокласицизму.

Королівський музей армії. Розташований у парку П’ятдесятиріччя. У музеї зберігається одна з найбільших колекцій у світі. Тут можна побачити близько ста тисяч різноманітних предметів: макети, форми, документи. Є розділ зброї та обладунків Середньовіччя, колекція про Наполеона та Французьку імперію, а також бельгійську армію з 1831 до 1914 рр. Не варто оминати мечі та предмети часів Першої та Другої світових війн.

Парк П’ятдесятиріччя. Можна знайти неподалік площі Гран-Плас. Це популярне місце для відпочинку. Його прикрасою є унікальна Тріумфальна арка. Тут на туристів чекають вишукані рослини та доглянуті газони. Власне парк схожий на сади Версаля у Франції.

Музей «Автосвіт». Розташований у парку П’ятдесятиріччя. Є одним із найцікавіших музеїв такого типу в Європі. Тут ви знайдете понад 300 автомобілів: від легкових до вантажних. Є також мотоцикли. Експонати датуються ще з 1896 року.

Куди ще варто завітати

Маннекен Піс. Це ще одна відома пам’ятка міста. Є символом сучасного Брюсселя. Постає перед туристами як статуя-фонтан у вигляді хлопчика-дзюркунчика. Її можна побачити поруч із центральною площею міста Гран-Плас.

Сад Мон-дез-Ар. Розташований неподалік Брюссельського парку. Це міський комплекс та історична пам’ятка центру міста. Створена у ХХ столітті. До неї також входять Національний архів Бельгії та Королівська бібліотека. Тут є чимало фонтанів, каскадні сходи та багато цікавинок.

Лакенський палац. Це палац-резиденція бельгійської родини в однойменному районі міста. Споруду звели в кінці ХVIII століття в стилі класицизму. Певний час тут мешкав король Нідерландів – у 1815-1830 роках. Після революції все змінилося. Палац став резиденцію бельгійського короля Леопольда І. Саме його син розширив будівля і побудував відомі паркові оранжереї Лакена.

Тож, не вагайтеся і відкривайте нові місця для себе.

Раніше стало відомо, що Норвегія змінить правила перетину кордонів.

Станіслав Ткацевіч