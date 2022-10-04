Норвегія має намір посилити охорону кордону з Росією

Тепер прикордонники будуть контролювати межу з РФ за допомогою нових гелікоптерів.
Про це повідомляє
Зазначається, що гарнізон оборони в Сьор-Варангері отримав додатковий гелікоптер з датчиками. Це зумовлено частковою мобілізацією в Росії.
Міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що поліція контролює пункт пропуску Стурскуг і тепер її присутність буде посилена за межами прикордонної станції.
Стурскуг є єдиною прикордонною станцією в напрямку Росії. За словами Емілі Енгер Мель, наразі ведеться тісний діалог з норвезькою поліцією та норвезькою митницею щодо розвитку подій на кордоні.
Нагадуємо, що раніше низка країн припинила видачу росіянам шенгенських віз.
Станіслав Ткацевіч