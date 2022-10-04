Норвегія має намір посилити охорону кордону з Росією

Тепер прикордонники будуть контролювати межу з РФ за допомогою нових гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Зазначається, що гарнізон оборони в Сьор-Варангері отримав додатковий гелікоптер з датчиками. Це зумовлено частковою мобілізацією в Росії.

Міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що поліція контролює пункт пропуску Стурскуг і тепер її присутність буде посилена за межами прикордонної станції.

ої станції. Поліцейський гелікоптер буде корисним інструментом для моніторингу прикордонної зони з норвезької сторони”, – заявила міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.

“Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, зміни можуть відбутися миттєво. У Норвегію приїжджають мало росіян порівняно з Фінляндією, тут ситуація інша”, – додала міністр.