Норвегія має намір посилити охорону кордону з Росією

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Станіслав Ткацевіч

Тепер прикордонники будуть контролювати межу з РФ за допомогою нових гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що гарнізон оборони в Сьор-Варангері отримав додатковий гелікоптер з датчиками. Це зумовлено частковою мобілізацією в Росії.

Міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що поліція контролює пункт пропуску Стурскуг і тепер її присутність буде посилена за межами прикордонної станції.

ої станції. Поліцейський гелікоптер буде корисним інструментом для моніторингу прикордонної зони з норвезької сторони”, – заявила міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.
“Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, зміни можуть відбутися миттєво. У Норвегію приїжджають мало росіян порівняно з Фінляндією, тут ситуація інша”, – додала міністр.

Стурскуг є єдиною прикордонною станцією в напрямку Росії. За словами Емілі Енгер Мель, наразі ведеться тісний діалог з норвезькою поліцією та норвезькою митницею щодо розвитку подій на кордоні.

Нагадуємо, що раніше низка країн припинила видачу росіянам шенгенських віз.

Станіслав Ткацевіч

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