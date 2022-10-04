Кінні рейди в Карпатах: Що нового пропонують туристам

Щоб покататися на конях, не обов’язково бути професійним вершником.

Відтепер на Прикарпатті можна буде проїхатися верхи сотні кілометрів через гори. Це дозволить популяризувати відоме європейське дозвілля.

Про це йдеться у матеріалі ТСН .

В українсько-польському проекті вже взяли участь перших 20 туристів з обох країн. Усі вони – досвідчені вершники. Вони зазначили, що їздити верхом взагалі не складно.

“В житті треба все спробувати, побачити, відчути. Зрештою за кордоном цей туризм набув шаленої популярності. Думаю, тут він також приживеться”, – сказав Роман, один із учасників рейду.

Перший офіційний кінний маршрут протягнеться горами завдовжки 70 км і тривалістю 4 дні. Він пролягатиме хребтами Чивчино-Гринявських гір: від Перкалаби до Шибеного. Його основною перевагою будуть неймовірні краєвиди.

Маршрут також буде непростим. Подолати шлях допоможуть коні гуцульської породи. Вони майже ідеальні для таких мандрівок.

“Він не норовистий, він має такий хороший, спокійний норов. І таким чином люди, які не навчені, можуть сісти і поїхати одразу на цьому коні”, – переконує директор національного природного парку “Верховинський” Михайло Нечай.

Варто зазначити, що наша держава має величезний потенціал для розвитку кінного туризму. Це підтвердили й іноземні учасники рейду. Вони також зазначили, що після кінця війни в Україні буде справжній туристичний бум.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про нові відкриття у столичнах парків, які мають привабити мандрівників.

Станіслав Ткацевіч