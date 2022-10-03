До столичного парку «Співоче» повертається виставка хризантем

У Печерському парку «Співоче» відкривається щорічна виставка квітів.

7 жовтня у Києві розпочинається щорічна осіння виставка квітів.

Подія триватиме з 7 по 30 жовтня у ландшафтному парку «Співоче». Кияни та гості столиці матимуть змогу насолодитися сотнями бутонів хризантем, різнобарвними квітковими композиціями, фото зонами та різноманітними атракціями.

Хоча тема цьогорічної виставки поки не розголошується організатори запевняють, що кожен гість не залишиться байдужим та отримає незабутні емоції. Придбати квитки можна на офіційному сайті або у касі парку «Співоче».

Час роботи виставки: з 10:00 до 19:00

Вартість квитків: 100 грн за дорослого та 25 за дитину, вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.

Анна Тарасенко