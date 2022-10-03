Зміни уніформи в британській авіакомпанії

Британська авіакомпанія мільярдера Річарда Бренсона зазнала значних змін в правилах носіння уніформи для екіпажу.

Авіакомпанія Virgin Atlantic, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону скасувала гендерні правила носіння уніформи, таким чином представники будь-якої статі серед членів екіпажу зможуть виразити свою гендерну ідентичність. Чоловіки мають право носити спідниці та підбори, а жінки – брючні костюми. Окрім уніформи чл ени екіпажу мають право обирати бейджі із займенниками зі звертаннями, яким вони надають перевагу.

Раніше стійкі правила затверджували бордові брючні костюми для чоловіків та класичні спідниці й піджаки для жінок. У 2019 році Virgin Atlantic скасували обов’язкове носіння макіяжу та дозволили жінкам носити брюки, для більш комфортного пересування судном.

Змін зазнала і он-лайн система купівлі квитків, пасажири також можуть обрати займенник, яким вони хочуть бути названі. У 2022 році Virgin Atlantic стали першою компанією, яка дозволила членам екіпажу демонструвати татуювання та пірсинг та надали право обирати зачіски на час роботи.

За словами власника авіакомпанії, такі зміни мають дати поштовх до толерантного відношення всього світу до людей будь якого гендеру.

Анна Тарасенко