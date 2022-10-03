У Рівному створили карту муралів для туристів

На карті можна побачити усі мурали міста, створені від 2014 року.
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Зазначається, що карта охоплює усі мурали періодом від 2014 до 2022 років. Переважно їх створили самобутні художники. Водночас деякі мурали були створені в рамках спеціалізованих проєктів.
Основна тематика: патріотизм, оптимістичні символи digital, і подвиги українського народу.
Наразі на карті можна побачити понад 13 муралів. Шість з них створили у 2022 році. До кожного з них є невеличкий опис і фотографії.
Нагадуємо, що раніше ми писали про цікаві місця Рівненщини, які варто побачити хоча б раз у житті.
Станіслав Ткацевіч