У Рівному створили карту муралів для туристів

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Станіслав Ткацевіч

На карті можна побачити усі мурали міста, створені від 2014 року.

Про це повідомляє Рівненська міська рада.

Зазначається, що карта охоплює усі мурали періодом від 2014 до 2022 років. Переважно їх створили самобутні художники. Водночас деякі мурали були створені в рамках спеціалізованих проєктів.

Основна тематика: патріотизм, оптимістичні символи digital, і подвиги українського народу.

Наразі на карті можна побачити понад 13 муралів. Шість з них створили у 2022 році. До кожного з них є невеличкий опис і фотографії.

Нагадуємо, що раніше ми писали про цікаві місця Рівненщини, які варто побачити хоча б раз у житті.

Станіслав Ткацевіч

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