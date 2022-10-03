У Рівному створили карту муралів для туристів

На карті можна побачити усі мурали міста, створені від 2014 року.

Про це повідомляє Рівненська міська рада .

Зазначається, що карта охоплює усі мурали періодом від 2014 до 2022 років. Переважно їх створили самобутні художники. Водночас деякі мурали були створені в рамках спеціалізованих проєктів.

Основна тематика: патріотизм, оптимістичні символи digital, і подвиги українського народу.

Наразі на карті можна побачити понад 13 муралів. Шість з них створили у 2022 році. До кожного з них є невеличкий опис і фотографії.

Нагадуємо, що раніше ми писали про цікаві місця Рівненщини, які варто побачити хоча б раз у житті.

Станіслав Ткацевіч