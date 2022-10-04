Україну вперше запросили на відому туристичну конференцію

Цьогоріч Державне агентство з розвитку туризму вперше взяло участь у Всесвітньому форумі Skift Global Forum, який є світовою флагманською конференцією у сфері туристичного бізнесу.

Про це повідомляє ДАРТ .

Зазначається, що цьогоріч на форумі спікерами були ТОП-менеджери та СЕО компаній Google, Booking.com, Expedia, Marriott Hotel, InterContinental,Visa, Disney Park. Учасники говорили про майбутнє світової туристичної галузі та її відродження.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів розповіла учасникам про втрати туристичної галузь Україна через військову агресію рф. Також вона розповіла про плани на майбутнє для деокупованих територій і відновлення інфраструктури.

“Події останні двох тижнів підтвердили, що росіяни не мають мотивації для того, щоб воювати, а українці довели свою хоробрість і бажання звільнити всі окуповані загарбником території. І хоча війна ще триває, ми вже дивимося вперед і будуємо плани на майбутнє”, – зазначила очільниця ДАРТ.

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